Semana Mundial de la Lactancia Materna: en el norte argentino, dar la teta también es un acto de resistencia

Del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una oportunidad para visibilizar un derecho fundamental para las infancias y sus madres. Sin embargo, en muchas zonas del país, como el norte argentino, amamantar no es una elección simple, sino una lucha cotidiana contra la pobreza estructural, el hambre y la falta de acceso al sistema de salud.

“Si la mamá no tiene qué comer, no puede producir leche. Y si no hay agua, tampoco puede hidratarse ni preparar una mamadera de forma segura”, explicó Diego Bustamante, fundador y Director General de Pata Pila.