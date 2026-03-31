Semana Santa 2026: escapadas de otoño para viajar, reconectar y disfrutar cuatro días con identidad propia

Este feriado surge como uno de los momentos preferidos del año para planear un viaje dentro o fuera del país.

Del jueves 2 al domingo 5 de abril , Semana Santa se convierte en una de las fechas más atractivas para viajar dentro y fuera del país. Abril marca el inicio pleno del otoño en Argentina: temperaturas más templadas, paisajes que empiezan a teñirse de ocres y dorados, menos masividad que en verano y un clima ideal para caminar , explorar y disfrutar sin apuros .

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Es el momento perfecto para hacer una pausa, reencontrarse y elegir experiencias que combinen naturaleza, gastronomía, cultura y bienestar. Desde la selva misionera hasta el Fin del Mundo, pasando por ciudades históricas, lagunas bonaerenses y playas internacionales, estos hoteles proponen vivir Semana Santa 2026 con personalidad propia.

Abril en Iguazú ofrece uno de los climas más agradables del año: calor moderado, menor humedad que en verano y una vegetación exuberante en su máximo esplendor. Es la época ideal para recorrer las Cataratas sin las altas temperaturas estivales y disfrutar de la selva misionera con mayor confort.

En este contexto, Iguazú Grand eleva la propuesta con una agenda gastronómica especial en su restaurante La Terraza, combinando tradición, producto local y experiencia resort cinco estrellas.

El hotel cuenta con 134 habitaciones rodeadas de jardines tropicales, piscinas exteriores, spa con saunas y terma romana, gimnasio y una oferta gastronómica de alto nivel . Su cercanía al Parque Nacional Iguazú lo convierte en una base estratégica para combinar excursiones con momentos de relax.

Iguazu Grand IGUAZÚ — IGUAZÚ GRAND.

Para Semana Santa, la experiencia se vive con una programación especial:

Jueves 2 de abril – Asado a la estaca - La Terraza 19 a 23:30 hs | $35.000 por persona (20% off residentes Iguazú).

Viernes 3 – Noche de Mar y Río - La Terraza incluyendo pescado a la parrilla, en sintonía con la tradición de Viernes Santo. 19 a 23:30 hs | $40.000 por persona (20% off residentes).

Sábado 4 – Recorrido Gastronómico - La Terraza. Cuatro estaciones en gazebos con distintas propuestas culinarias, creando una experiencia dinámica y social. 19 a 23:30 hs | $35.000 por persona (20% off residentes).

Domingo 5 – Pascuas en familia. Desayuno pascual con ruptura de huevos junto al conejo a las 11 hs. $25.000 para no alojados. Por la noche, clásico Asado Pascual con bebidas sin alcohol y una copa de vino o chop de cerveza.

Una Semana Santa que combina selva, tradición y alta gastronomía en un entorno natural incomparable.

USHUAIA — WYNDHAM GARDEN - USHUAIA | HOTEL DEL GLACIAR

Abril en Ushuaia es sinónimo de aire puro, cielos nítidos y paisajes que comienzan a transformarse con los primeros tonos otoñales. Las temperaturas frescas pero agradables permiten disfrutar caminatas, navegaciones y excursiones con mayor tranquilidad que en temporada alta.

Ubicado en el corazón de la Reserva Natural El Martial, Wyndham Garden Ushuaia – Hotel del Glaciar ofrece vistas panorámicas únicas sobre el Canal Beagle y la ciudad. El hotel cuenta con 122 habitaciones, suites y lofts, restaurante de gastronomía patagónica de autor y un equipo especializado en experiencias a medida.

Para Semana Santa 2026 (2 al 5 de abril), presenta una promoción exclusiva de 22% OFF, ideal para quienes desean anticiparse y asegurar una escapada al sur argentino.

USHUAIA — WYNDHAM GARDEN USHUAIA — WYNDHAM GARDEN - USHUAIA | HOTEL DEL GLACIAR

Navegaciones por el Canal Beagle, Parque Nacional Tierra del Fuego, trekking, kayak y turismo rural completan una propuesta que combina aventura, contemplación y confort en uno de los destinos más emblemáticos del país.

CIUDAD DE BUENOS AIRES — KER HOTELES

En abril, Buenos Aires se luce. Las temperaturas templadas invitan a recorrer sus barrios caminando, sentarse en cafés históricos, visitar museos y disfrutar de una agenda cultural activa sin el calor del verano.

Ker Hoteles, con ubicaciones estratégicas en San Telmo, Recoleta, Belgrano y Urquiza, propone vivir Semana Santa en clave urbana con una promoción de hasta 40% OFF reservando de forma directa.

KER HOTELES (1) Ker Hoteles.

Diseño contemporáneo, habitaciones confortables, gastronomía de autor y servicios personalizados convierten a la cadena en una alternativa ideal tanto para viajeros del interior como para quienes buscan una mini escapada dentro de la propia ciudad.

Una forma inteligente de redescubrir Buenos Aires en su mejor estación.

CIUDAD DE BUENOS AIRES — SAVOY HOTEL

Con su imponente arquitectura de estilo europeo, el Savoy Hotel es uno de los íconos del centro porteño. Su ubicación estratégica permite acceder caminando a teatros, librerías emblemáticas, el Congreso y circuitos gastronómicos tradicionales.

savoy hotel CIUDAD DE BUENOS AIRES — SAVOY HOTEL.

Abril es un mes ideal para disfrutar la ciudad desde su costado más cultural y elegante, y el Savoy combina historia, confort moderno y servicio personalizado en un entorno clásico y distinguido. Una opción perfecta para una Semana Santa con impronta patrimonial.

SAN ANTONIO DE ARECO — UN ALTO EN LA HUELLA | HOTEL SPA & WELLNESS RESORT

A solo una hora de Buenos Aires, abril en San Antonio de Areco ofrece mañanas frescas, tardes soleadas y paisajes rurales teñidos de dorados otoñales.

SAN ANTONIO DE ARECO HOTEL SPA & WELLNESS RESORT SAN ANTONIO DE ARECO — UN ALTO EN LA HUELLA | HOTEL SPA & WELLNESS RESORT.

Un Alto en la Huella propone vivir Semana Santa desde el descanso y la pausa consciente. Sus habitaciones Standard y Suites incluyen desayuno buffet americano y acceso al Spa La Aguada, con piscina climatizada, jacuzzi privado, sauna húmedo y gimnasio.

Frente al Parque Criollo Ricardo Güiraldes, el hotel combina tradición, naturaleza y bienestar en un entorno ideal para desconectar sin viajar largas distancias.

SALTA — HOTEL COLONIAL SALTA

Semana Santa en Salta es una experiencia en sí misma. Procesiones, celebraciones religiosas y una fuerte impronta cultural convierten a la ciudad en uno de los destinos más representativos de la fecha.

El Hotel Colonial Salta, ubicado frente a la Plaza 9 de Julio en un edificio del siglo XIX, permite vivir esta experiencia desde el corazón histórico. Con 35 habitaciones de estilo clásico, desayuno buffet y servicios personalizados, combina identidad, tradición y ubicación privilegiada.

SALTA — HOTEL COLONIAL SALTA (1) SALTA — HOTEL COLONIAL SALTA

Abril en el norte argentino ofrece días templados y noches agradables, ideales para recorrer la ciudad a pie y disfrutar de su gastronomía regional.

EL CALAFATE — MONTANO BOUTIQUE SUITES

El otoño patagónico comienza a desplegar su magia en abril. Menos viento, temperaturas frescas pero agradables y paisajes abiertos que invitan a la contemplación.

Montano Boutique Suites propone una experiencia intimista con amplias suites de diseño contemporáneo, amenities orgánicos y desayuno gourmet artesanal. Su propuesta combina confort moderno con identidad local.

EL CALAFATE — MONTANO EL CALAFATE — MONTANO BOUTIQUE SUITES.

Una alternativa ideal para quienes buscan una Semana Santa en contacto con la naturaleza y el imponente entorno del Glaciar Perito Moreno.

CHASCOMÚS — HOWARD JOHNSON CHASCOMÚS

Para quienes prefieren una escapada cercana, Chascomús se consolida como una opción práctica y atractiva en otoño. Las temperaturas templadas permiten disfrutar de caminatas junto a la laguna, actividades al aire libre y descanso en un entorno verde.

howard-johnson-chascomus (1) CHASCOMÚS — HOWARD JOHNSON CHASCOMÚS.

Howard Johnson Chascomús, rodeado de dos hectáreas de parque, ofrece piscinas, spa, gimnasio y espacios recreativos para todas las edades, convirtiéndose en una alternativa ideal para familias durante el fin de semana largo.

Sheraton Bariloche Hotel

En Bariloche, el Sheraton Bariloche Hotel presenta en su restaurante Brazarte un menú especial de Pascuas de tres pasos con impronta regiona: tiradito de trucha patagónica, paella de mariscos y crème brûlée, que incluye bebida y un diferencial alineado a la fecha: cada comensal recibe un huevo de Pascua artesanal.

Sheraton Bariloche Hotel (1) Sheraton Bariloche Hotel.

La propuesta se integra al clima festivo de la ciudad, impulsado además por la Fiesta Nacional del Chocolate.

Las Hayas Ushuaia Resort

En Ushuaia, el Las Hayas Ushuaia Resort apuesta a una experiencia más vivencial para sus huéspedes. El sábado 4 a las 18 hs se realizará en el lobby la tradicional ruptura de huevos de chocolate, mientras que el domingo 5 tendrá lugar una búsqueda de huevos en el bosque, una actividad pensada para conectar con el entorno natural y reforzar el espíritu de celebración en familia.

Las Hayas Ushuaia Resort (1) Las Hayas Ushuaia Resort.

Los Acebos Ushuaia Hotel

Los Acebos Ushuaia Hotel desarrolla una agenda que combina actividades para huéspedes con propuestas abiertas a quienes deseen sumarse a la experiencia gastronómica. El sábado 4 a las 21:30 hs, en Corteza Restó, se llevará a cabo la rotura de huevos de Pascua, acompañada por una degustación pensada como un momento simbólico de encuentro y celebración, en línea con el concepto de “renacer de los mejores sentimientos”.

Los Acebos Ushuaia Hotel (1) Los Acebos Ushuaia Hotel.

El Calafate - Mirador del Lago Hotel

El Calafate, el Mirador del Lago Hotel, con exclusivas vistas al Lago Argentino, presenta una propuesta gastronómica especial vigente del 1 al 5 de abril, con un menú que incluye roll de róbalo con salsa velouté acompañado de risotto de limón y tomillo, seguido de tiramisú como postre, con una copa de vino incluida.

El Calafate - Mirador del Lago Hotel El Calafate - Mirador del Lago Hotel.

Como actividad destacada, el sábado 4 a las 18 hs se realizará en el living del hotel la gran ruptura del huevo de Pascua, sumando un momento simbólico y participativo para huéspedes.