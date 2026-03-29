Roscas de Pascua, las favoritas de Semana Santa

Con la llegada de Semana Santa, las roscas de Pascua vuelven a ganar protagonismo en panaderías, cafeterías y boulangeries, con versiones que van desde las más clásicas hasta propuestas gourmet con chocolate, praliné y frutas confitadas.

Las roscas de Pascua vuelven a ser protagonistas en la previa de Semana Santa, con versiones artesanales, clásicas y gourmet que se ofrecerán en distintos locales entre el 2 y el 5 de abril.

La cuenta regresiva para Pascua ya empezó y, como cada año, una de las estrellas de la fecha vuelve a ocupar las vidrieras: la rosca de Pascua . Con recetas tradicionales, masas de larga fermentación y rellenos cada vez más elaborados, distintos espacios gastronómicos prepararon sus versiones para esta temporada, con opciones pensadas tanto para los amantes de lo clásico como para quienes buscan sabores más novedosos.

Entre propuestas con masa brioche , crema pastelera , chocolate amargo , almendras , frutas y hasta combinaciones con praliné de dulce de leche , la oferta de este año muestra una variedad amplia de estilos y precios. Desde locales de Palermo, Belgrano y Núñez hasta opciones en Tigre , estas son algunas de las roscas de Pascua que prometen convertirse en las favoritas de Semana Santa .

Para celebrar Semana Santa, la boulangerie Gontran Cherrier presenta una rosca especial, elaborada con masa brioche, chips de chocolate amargo y crema pastelera, coronada con almendras fileteadas y azúcar grana, disponible del 30 de marzo al 5 de abril en sus sucursales.

Esta edición limitada se ofrece en 500g a $18.000 o en porciones individuales acompañadas de infusión en el local, por $11.000. Preparada con ingredientes importados de Francia, combina la suavidad de la masa con el sabor intenso del chocolate y la frescura de la crema pastelera. Una delicia que refleja la tradición francesa y la atención al detalle que caracterizan a Gontran Cherrier.

LAS MEDIALUNAS DEL ABUELO

Las Medialunas del Abuelo - Rosca de Pascua 2

Con la llegada de Semana Santa, Las Medialunas del Abuelo presenta su Rosca de Pascua artesanal, una de las propuestas más esperadas de la temporada. Elaborada con ingredientes seleccionados y trabajada con masa madre y fermentación controlada, logra una miga suave, esponjosa y aromática, con buena conservación.

Cada pieza se completa con crema pastelera de elaboración propia, decorada con cerezas e higos, en un formato clásico y tentador. Se presenta en bolsas transparentes con el logo de la marca, listas para llevar o regalar. Está disponible hasta el 5 de abril en todas sus franquicias, con un precio sugerido de $10.000, tanto en locales como a través de apps de delivery, según cada sucursal.

Página web: www.lasmedialunasdelabuelo.com.ar

NEGRO EL SALVADOR

NEGRO - ROSCA PASCUA

Entre el 2 y el 5 de abril, Negro —la cafetería de especialidad que ha sido distinguida por segundo año consecutivo a nivel internacional— suma a su propuesta una elaboración pensada para acompañar la celebración.

En conjunto con Atelier Fuerza, presenta una rosca de Pascua disponible para llevar en su local de El Salvador: una preparación artesanal a partir de masa de medialuna, organizada en ocho porciones enrolladas y con un relleno que combina chocolate, crema pastelera y praliné de dulce de leche, con una terminación que incorpora cerezas y pequeños huevos de Pascua. Una alternativa de calidad, ideal para llevar a casa y compartir, que también funciona como la excusa perfecta para acercarse al local y disfrutarla junto a alguno de sus cafés de especialidad.

Dirección: El Salvador 4200, Palermo.

SOLE DI PARMA

Sole di Parma - rosca 2

Con la cercanía de la Pascua, Sole di Parma incorpora a su propuesta dos versiones de rosca artesanal que reflejan un trabajo atento a la tradición y al detalle. Disponibles desde el jueves 2 de abril hasta el domingo 5, pueden disfrutarse en el local o llevarse para compartir en casa. Por un lado, una rosca trenzada, de masa aromatizada con cáscaras de naranja, rellena con pasta de almendras elaborada en el día y terminada con almendras fileteadas y hebras de chocolate.

Por otro, una opción de perfil más cítrico, que combina una masa igualmente perfumada con naranja con un relleno de crema pastelera de ese mismo fruto, coronada con naranjas confitadas y cerezas. Ambas se producen íntegramente en el obrador, mediante técnicas tradicionales que buscan preservar el carácter casero de esta preparación estacional.

Dirección: Madero 537, Tigre.