Spring Break 2026: ocho escapadas para aprovechar el mejor momento del año para viajar por Argentina

Menos turistas que en las grandes temporadas, días más largos, clima de primavera y oportunidades para encontrar tarifas más convenientes. Ocho hoteles para descubrir Mar del Plata, Mar de las Pampas, San Antonio de Areco, Chascomús, Córdoba, Salta, Iguazú y Ushuaia en uno de los momentos más tentadores del calendario viajero.

Mar, bosque, campo, laguna, sierras, ciudades históricas, selva o nieve. Con amigos, en familia o de a dos. Cerca de casa o a miles de kilómetros. Porque a veces el mejor momento para viajar no es cuando empieza la temporada. Es justo antes.

Menos turistas que en las grandes temporadas, días más largos, clima de primavera y oportunidades para encontrar tarifas más convenientes. Del mar a la selva, del bosque a las sierras y hasta con la posibilidad de seguir disfrutando de la nieve: ocho hoteles para descubrir Mar del Plata, Mar de las Pampas, San Antonio de Areco, Chascomús, Córdoba, Salta, Iguazú y Ushuaia en uno de los momentos más tentadores del calendario viajero.

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Ni vacaciones de invierno. Ni temporada de verano. Ni un fin de semana largo en el que todos parecen querer viajar al mismo tiempo. Hay otro momento del año que reúne varias de las condiciones que cualquier viajero busca para organizar una escapada: septiembre.

La llegada de la primavera inaugura una especie de temporada secreta para viajar por Argentina. Los días empiezan a alargarse, las temperaturas acompañan cada vez más las actividades al aire libre y muchos destinos atraviesan ese momento privilegiado que existe antes de la llegada de la temporada alta.

¿El resultado? Más destino y menos multitudes. Es el momento de volver a caminar junto al mar en Mar del Plata y Mar de las Pampas , disfrutar del campo y la laguna cerca de Buenos Aires, contemplar las Altas Cumbres desde un jacuzzi en Córdoba , recorrer Salta a pie, internarse en la selva misionera para descubrir las Cataratas o viajar en dirección contraria a la primavera y encontrar todavía montaña y nieve en Ushuaia .

Y hay otra ventaja: al quedar fuera de los grandes picos turísticos del verano y el invierno, septiembre abre oportunidades para encontrar propuestas y tarifas más convenientes y disfrutar hoteles, restaurantes, spas y atractivos con otra dinámica. Ese es el espíritu de Spring Break 2026: convertir septiembre en la excusa perfecta para volver a hacer las valijas. En pareja, con amigos o en familia. Por dos noches o varios días. Cerca de casa o en la otra punta del país.

Ocho destinos, ocho maneras de vivir el Spring Break

¿Mar y spa? Mar del Plata.

¿Bosque y playa? Mar de las Pampas;

¿Una escapada wellness? San Antonio de Areco;

¿Laguna y naturaleza en familia? Chascomús;

¿Sierras y jacuzzi en pareja? Traslasierra;

¿Historia y gastronomía? Salta;

¿Selva y Cataratas? Iguazú;

¿Todavía no querés despedirte de la nieve? Ushuaia;

En septiembre, Argentina permite pasar de la playa a la montaña, del bosque a la selva y de las sierras a la nieve. La clave está en elegir qué experiencia se quiere vivir.

Mar del Plata sin el verano: mar, ciudad y cinco pisos de spa

Hotel Spa República

Mar del Plata no empieza en diciembre. Septiembre permite descubrir otra versión de la ciudad: caminar frente al mar, recorrer su circuito gastronómico, disfrutar de su agenda urbana y regresar al hotel para cambiar el aire de la costa por una piscina climatizada, un hidromasaje o una tarde de spa.

En pleno centro, Hotel Spa República lleva más de 50 años formando parte de la historia hotelera marplatense y cuenta con 80 habitaciones, desde opciones dobles hasta departamentos de dos y tres ambientes con capacidad para seis huéspedes.

En pleno centro, Hotel Spa República lleva más de 50 años formando parte de la historia hotelera marplatense y cuenta con 80 habitaciones.

Pero su gran diferencial está puertas adentro: un spa distribuido en cinco pisos, cuyo acceso está incluido para los huéspedes, con piscina cubierta climatizada, hidromasaje, baños de vapor, sauna, turco y finlandés, gimnasio y espacios de relax. A esto se suma Open Spa, con tratamientos corporales, faciales y masajes, y Raíz Restó, que permite sumar desayunos, almuerzos, meriendas y cenas sin salir del hotel.

¿Por qué elegirlo en Spring Break? Porque permite vivir Mar del Plata más allá de la temporada de playa y combinar mar + gastronomía + ciudad + spa en una misma escapada.

El bosque vuelve a ponerse verde y el mar está a 80 metros

Village de las Pampas | Mar de las Pampas

Hay un momento del año en que Mar de las Pampas empieza a cambiar de color. La primavera devuelve protagonismo al bosque, los días invitan nuevamente a caminar y la playa puede disfrutarse desde un lugar completamente diferente al de enero.

En ese escenario se encuentra Village de las Pampas, en medio del bosque, a solo 80 metros del mar y a dos cuadras del centro comercial. Su propuesta combina la independencia de un apart con servicios hoteleros: Apart Boutique de dos ambientes con hidromasaje y unidades de tres ambientes, dúplex y apartamentos con hogar a leña, parrilla y dos baños.

Cada mañana, el desayuno artesanal llega directamente a la unidad con panificados y pastelería casera, frutas, huevos revueltos, jugos, yogures y productos regionales. Y si el clima cambia, hay un aliado infalible: piscina cubierta climatizada durante todo el año.

¿Por qué elegirlo en Spring Break? Porque septiembre permite disfrutar una combinación difícil de resistir: bosque + playa + piscina climatizada, lejos del movimiento de la temporada alta.

A poco más de una hora de Buenos Aires, un break de bienestar

Un Alto en la Huella | San Antonio de Areco

No todas las escapadas necesitan un avión ni una valija enorme. Para quienes quieren cambiar completamente de escenario sin viajar demasiado lejos, San Antonio de Areco combina campo, naturaleza, gastronomía y bienestar.

Un Alto en la Huella propone convertir unos pocos días en una verdadera pausa. Spa La Aguada suma sauna seco y húmedo, sala de relax y boxes para masajes, mientras que experiencias como yoga, Chi Kung y la Ceremonia del Sol completan la propuesta wellness. La gastronomía de El Palenque recupera sabores de la cocina de campo y completa una experiencia donde el hotel se convierte en parte central del viaje.

¿Por qué elegirlo en Spring Break? Porque permite cambiar ciudad por campo + spa + naturaleza sin necesidad de organizar un viaje largo.

Primavera frente a la laguna

Howard Johnson Chascomús

A solo 120 kilómetros de Buenos Aires, dos hectáreas de parque y la laguna de Chascomús construyen el escenario para una escapada especialmente atractiva para familias. Howard Johnson Chascomús cuenta con 120 habitaciones y una propuesta diseñada para que grandes y chicos también disfruten del hotel.

Club Laguneros suma actividades recreativas y juegos para niños, adolescentes y adultos, mientras que Spa & Relax incorpora hidromasajes, sauna seco y gabinetes de masajes con vistas al parque y la laguna. Con la llegada de septiembre, los días más largos permiten aprovechar mucho más el exterior y alternar actividades al aire libre con momentos de descanso dentro del hotel.

¿Por qué elegirlo en Spring Break? Porque permite combinar laguna + parque + actividades familiares + spa a solo 120 kilómetros de Buenos Aires.

Jacuzzi, terraza y altas cumbres: primavera para dos

Calma Nono | Traslasierra

Si la idea es que Spring Break sea sinónimo de escapada en pareja, Córdoba tiene otra respuesta. En Las Calles, rodeado de bosque autóctono y con vistas hacia las Altas Cumbres, Calma Nono propone una experiencia exclusiva para mayores de 18 años.

Sus suites cuentan con hogar a leña, terraza privada y doble jacuzzi panorámico, haciendo que el paisaje serrano pueda disfrutarse prácticamente sin salir de la habitación. Además, la propuesta es pet friendly.

En Las Calles, rodeado de bosque autóctono y con vistas hacia las Altas Cumbres, Calma Nono propone una experiencia exclusiva para mayores de 18 años.

¿Por qué elegirlo en Spring Break? Porque septiembre devuelve protagonismo al exterior y permite vivir Traslasierra desde una combinación especialmente tentadora: sierras + privacidad + jacuzzi + escapada para adultos.

Salta a pie: historia, peñas y gastronomía desde la Plaza 9 de Julio

Hotel Colonial Salta

Hay destinos que en primavera se disfrutan caminando. Y Salta es uno de ellos. Frente a la Plaza 9 de Julio, Hotel Colonial Salta permite salir del hotel y encontrarse directamente con el corazón histórico de la ciudad.

Museos, iglesias, arquitectura, gastronomía y peñas quedan al alcance de una caminata, convirtiendo la ubicación en uno de los grandes diferenciales de la estadía. La posibilidad de reducir traslados cambia la dinámica del viaje: salir, recorrer el casco histórico, regresar durante el día y volver a caminar por la ciudad por la noche.

¿Por qué elegirlo en Spring Break? Porque septiembre es una oportunidad para combinar cultura + gastronomía + historia + recorridos urbanos y descubrir Salta prácticamente a pie.

Selva, cataratas y primavera en familia

Iguazú Grand | Puerto Iguazú

Hay destinos donde la primavera no solamente cambia el clima: cambia la manera de vivir el viaje. Puerto Iguazú suma al Spring Break un paisaje completamente diferente al resto del recorrido: vegetación exuberante, clima subtropical y la posibilidad de descubrir uno de los grandes espectáculos naturales de Argentina.

Septiembre se convierte así en una oportunidad para pensar una escapada a las Cataratas por fuera de los grandes períodos tradicionales de vacaciones de invierno y verano. En ese escenario, Iguazú Grand propone una experiencia especialmente atractiva para familias, donde el hotel también puede convertirse en parte del viaje.

La idea es alternar las jornadas destinadas a descubrir las Cataratas y la selva misionera con momentos para disfrutar del hotel, descansar, compartir tiempo en familia y vivir la experiencia de Puerto Iguazú más allá de sus grandes atractivos naturales.

¿Por qué elegirlo en Spring Break? Porque incorpora una combinación completamente diferente al resto de la selección: selva + Cataratas + clima subtropical + viaje en familia. Una alternativa ideal para quienes sienten que falta demasiado para las próximas vacaciones y quieren regalarse unos días de viaje en plena primavera.

¿Primavera con nieve? En Ushuaia todavía es posible

Hotel del Glaciar

Mientras buena parte de Argentina empieza a entrar en modo primavera, Ushuaia juega con otras reglas. Septiembre ofrece una oportunidad particular: viajar cuando los días empiezan a alargarse y seguir encontrando escenarios vinculados a la temporada invernal.

Dentro de la Reserva Natural El Martial, rodeado de bosque y montaña y a pocos minutos de la aerosilla del Cerro Martial, Hotel del Glaciar permite despertarse directamente en uno de los paisajes naturales más impactantes del destino.

Dentro de la Reserva Natural El Martial, rodeado de bosque y montaña y a pocos minutos de la aerosilla del Cerro Martial, Hotel del Glaciar permite despertarse directamente en uno de los paisajes naturales más impactantes del destino.

Su ubicación facilita el acceso a caminatas, experiencias vinculadas a la nieve y actividades de montaña, al mismo tiempo que permite utilizar el hotel como base para descubrir otros atractivos de Ushuaia.

¿Por qué elegirlo en Spring Break? Porque es probablemente la propuesta más inesperada de septiembre: primavera + montaña + bosque + últimas experiencias de nieve.

Septiembre: viajar cuando todos los demás no viajan

Tal vez ese sea el verdadero diferencial del Spring Break argentino. No hace falta esperar a enero. Tampoco al próximo fin de semana largo. Septiembre permite encontrar destinos entrando en la primavera, hoteles preparados para disfrutar tanto puertas adentro como al aire libre y experiencias completamente diferentes según hacia dónde apunte el mapa.

Mar, bosque, campo, laguna, sierras, ciudades históricas, selva o nieve. Con amigos, en familia o de a dos. Cerca de casa o a miles de kilómetros. Porque a veces el mejor momento para viajar no es cuando empieza la temporada. Es justo antes.