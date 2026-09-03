Chau al mueble de TV: la tendencia 2026 para ganar espacio y modernizar el living

Cada vez más hogares se suman a esta nueva manera de colocar la televisión, aprovechando al máximo el potencial de la pared, sin recargar el ambiente con tantos muebles.

Durante años, el televisor y su clásico mueble bajo fueron casi inseparables dentro del living. Pero las tendencias de diseño y decoración para 2026 empiezan a modificar esa distribución, sobre todo en ambientes donde aprovechar mejor cada metro se volvió una prioridad.

La nueva apuesta no busca eliminar por completo los espacios de guardado, sino hacerlos más livianos a la vista . La idea es liberar el piso, despejar la pared principal y lograr que la televisión se integre mejor al ambiente sin ocupar tanto lugar.

La propuesta consiste en colocar el televisor directamente en la pared y reemplazar el tradicional mueble apoyado en el suelo por un módulo suspendido. Parece un cambio menor, pero alcanza para que el living se vea más despejado y dé una mayor sensación de amplitud.

Si bien instalar la pantalla sobre la pared no es una novedad, la tendencia actual busca explotar la pared en su totalidad.

Estos muebles flotantes se fijan a la pared y pueden incluir cajones, puertas o compartimentos cerrados. Como dejan libre la parte inferior, ocupan menos a la vista y permiten mantener el piso despejado, algo que se nota mucho más en espacios chicos.

La pantalla también queda mejor integrada. Ya no necesita apoyarse sobre una superficie y puede formar parte de una pared mucho más limpia, siempre que los cables queden ocultos o bien organizados para no romper el efecto.

Claves para integrar el televisor a la pared sin recargar el ambiente

Una de las opciones más sencillas es instalar la televisión sobre una pared lisa y sumar debajo un módulo suspendido de líneas simples. Para quienes quieran darle algo más de presencia a ese sector, también aparecen paneles de madera, piedra o microcemento detrás de la pantalla.

La iluminación indirecta es otro recurso que acompaña esta tendencia. Puede colocarse detrás del panel o debajo del mueble para reforzar el efecto flotante, aunque sin pasarse: justamente, uno de los puntos fuertes de esta propuesta es mantener la pared despejada.

También cambia el lugar que durante años tuvo el mueble de televisión. En vez de ocupar buena parte de la pared y concentrar todo en una sola estructura, queda reducido a un módulo más chico que acompaña al televisor y deja respirar mejor el ambiente.

Este tipo de ambientación pierde terreno frente a propuestas más cálidas, a medida que los tonos fríos quedan en desuso. Freepik

Paleta de colores cálidos y materiales naturales: el fin del minimalismo frío

El cambio no se queda solo en el mueble de TV. El diseño de interiores también empieza a dejar atrás los blancos puros y los grises fríos que dominaron durante varios años, para darle más lugar a tonos cálidos y materiales naturales.

Beige, arena, terracota, caramelo, verde oliva, arcilla, mostaza apagada y distintos marrones aparecen cada vez más en paredes, textiles y mobiliario. Son colores que suman calidez sin necesidad de llenar el living de objetos.

La madera también empieza a verse con más frecuencia después de varios años en los que materiales de estética industrial habían ocupado más espacio. A eso se suman el ratán, el mimbre, el lino, el algodón, la piedra y distintas fibras vegetales, con una decoración más cálida y menos rígida.