5 escapadas de primavera cerca de Buenos Aires para disfrutar

Barrios arbolados, propuestas gastronómicas, paisajes serranos y costa atlántica aparecen entre las alternativas para cortar con la rutina.

La primavera invita a cambiar de aire y descubrir nuevos paisajes sin necesidad de planificar un viaje demasiado extenso.

Con la llegada de septiembre , los días empiezan a ganar horas de luz y las temperaturas invitan a pasar más tiempo afuera haciendo turismo . Para quienes necesitan cambiar de aire sin organizar un viaje largo , existen alternativas que permiten armar un plan de pocas horas, una jornada completa o un fin de semana.

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La cercanía con la Ciudad de Buenos Aires permite combinar propuestas muy diferentes: desde una tarde entre cafés y locales de diseño hasta caminatas por las sierras o una jornada frente al mar . La elección dependerá del tiempo disponible, el presupuesto y, claro, de las ganas de manejar.

A menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, según el punto de partida y el tránsito, City Bell aparece como una alternativa para quienes buscan una pausa sin alejarse demasiado. Sus calles arboladas, casas bajas y ritmo más relajado le dan una identidad propia dentro del norte platense.

La renovación de la temporada también trae nuevas opciones para quienes buscan combinar descanso, paseos y tiempo libre.

Uno de los sectores más conocidos se encuentra alrededor de la calle Cantilo y sus alrededores, donde se concentran locales gastronómicos, propuestas de diseño, decoración e indumentaria . La zona permite armar un recorrido sin necesidad de cumplir una agenda demasiado estricta: caminar, mirar vidrieras, sentarse a comer y seguir paseando.

La capital bonaerense se encuentra a unos 56 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y tiene una ventaja clara para esta época: permite combinar patrimonio, espacios verdes, gastronomía y recorridos urbanos, en una misma jornada.

Los primeros días de la estación ofrecen una oportunidad para hacer una pausa y cambiar el paisaje por unas horas.

Un paseo puede comenzar en Plaza Moreno, frente a la Catedral, y continuar hacia el Paseo del Bosque. Las diagonales y avenidas arboladas son parte de la identidad de una ciudad cuyo trazado fue pensado con una planificación urbana particular.

Para quienes viajan en familia, la República de los Niños suma una alternativa diferente. El parque cuenta con construcciones a escala infantil, jardines, lago y caminos arbolados, y forma parte de los circuitos turísticos oficiales de la ciudad.

Entre paseos, paisajes y propuestas culturales, la temporada invita a preparar un plan y salir a recorrer. Municipalidad de La Plata

Almagro: un spring break urbano sin salir de la ciudad

No hace falta tomar la ruta para cambiar de escenario. Almagro ofrece una posibilidad distinta: hacer una pausa dentro de la propia Ciudad de Buenos Aires y recorrer un barrio con historia, arquitectura y una fuerte identidad cultural.

Entre sus atractivos aparece la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, ubicada sobre Hipólito Yrigoyen. El edificio fue inaugurado en 1910 y constituye una de las construcciones religiosas más destacadas de la zona. El Gobierno porteño también la incorpora dentro de sus circuitos turísticos.

El recorrido puede continuar por calles tradicionales, cafés y espacios gastronómicos del barrio. Otra parada clásica son Las Violetas, una confitería histórica vinculada a la identidad de Almagro y mencionada dentro de los circuitos oficiales de la Ciudad.

Septiembre abre la puerta a nuevos planes para quienes buscan aprovechar los fines de semana lejos de la rutina habitual. Martin Recorre en Instagram

Tandil: turismo de aventura y naturaleza en las sierras

Para quienes cuentan con un fin de semana completo, Tandil ofrece un escenario completamente diferente. Sus sierras, senderos y espacios naturales permiten combinar descanso con actividades al aire libre, una fórmula que cobra especial sentido entre septiembre y abril, cuando las condiciones suelen ser favorables para este tipo de propuestas.

Entre los clásicos aparecen el Parque Lítico La Movediza, el Cerro El Centinela, el Parque Independencia y el Lago del Fuerte. También hay alternativas para quienes buscan algo más de movimiento: trekking, kayak, escalada, rappel, tirolesa, cabalgatas y mountain bike forman parte de la oferta turística de la ciudad.

Con días más largos y temperaturas agradables, esta época del año resulta ideal para organizar una salida diferente. Argentina.gob.ar

Mar del Plata: la costa fuera de temporada y frente al mar

Mar del Plata suele quedar asociada al verano, pero septiembre ofrece otra cara de la ciudad. Sin las multitudes y el ritmo propio de enero, caminar junto al mar puede convertirse en el plan principal de una visita.

La costa permite recorrer distintos sectores, mientras que barrios como Güemes, Los Troncos, Playa Grande y Stella Maris suman arquitectura, gastronomía y paseos urbanos. El sitio oficial de Turismo destaca precisamente estos barrios residenciales por sus construcciones, parques y jardines.

Una escapada puede ser suficiente para dejar atrás la rutina y disfrutar de unas horas diferentes. Instagram Turismo Mar del Plata

También hay alternativas culturales para complementar la jornada. La Casa sobre el Arroyo, los espacios vinculados con Victoria Ocampo y distintos paseos urbanos permiten conocer una ciudad que tiene mucho más para ofrecer que sus playas.

Además, sentarse frente al mar, tomar algo caliente y mirar el horizonte sin el apuro de la temporada alta. La costa cambia de ritmo cuando termina el verano, y ese puede ser justamente su mayor atractivo para una salida de septiembre.