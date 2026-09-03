3 fiestas tradicionales bonaerenses para una escapada gastronómica y cultural imperdible

Estas son las mejores opciones para viajar y disfrutar de una gastronomía única.

Septiembre llega con distintas propuestas para recorrer la provincia de Buenos Aires a través de sus tradiciones. La gastronomía, la música y las celebraciones populares son la excusa perfecta para organizar una escapada y conocer la historia de cada localidad desde otro lugar.

Durante el mes, Mercedes, Moquehuá y Moreno van a celebrar tres encuentros con propuestas muy diferentes. El salame quintero, el asado criollo y los bombos legüeros van a ser los protagonistas de jornadas que reúnen a productores, artistas, vecinos y muchos turistas.

Mercedes celebrará del viernes 11 al domingo 13 de septiembre la 51º Fiesta Nacional del Salame Quintero, en el Parque Municipal Independencia, con actividades desde las 10 de la mañana. El producto nació de las antiguas quintas que rodeaban la ciudad y de las recetas llevadas por familias inmigrantes, especialmente italianas, durante el siglo XIX. Ahí se producían frutas, verduras y chacinados para consumo familiar.

Con el tiempo, el salame quintero pasó a convertirse en uno de los símbolos gastronómicos de Mercedes. Su elaboración aprovecha la carne de cerdo y vaca, tocino cortado a cuchillo y pimienta en grano, a la vez que cada productor aporta sus propios secretos familiares.

Durante la fiesta habrá una carpa de productores con picadas, quesos artesanales y la tradicional galleta de campo , además de un patio gastronómico, artesanías y espectáculos en vivo. Otro de los momentos principales va a ser el concurso de salames , donde las mejores piezas son evaluadas por un jurado y, después de conocerse los ganadores, los ejemplares premiados se exhiben y rematan con un fin solidario.

Si te gusta el asado, no podés perderte este evento. Gentileza - HoyChivilcoy

Fuego, parrilla y tradición: la experiencia del asado criollo en Moquehuá

En Moquehuá, localidad del partido de Chivilcoy, la propuesta se centra en una de las costumbres más arraigadas de la gastronomía argentina. La 5º Fiesta del Asado Criollo se realizará el sábado 12 desde las 18 y el domingo 13, desde las 8, en el predio de la antigua estación ferroviaria.

La celebración nació en 2022 como una iniciativa de vecinos que buscaban crear una fiesta popular capaz de darle más identidad a esa comunidad de alrededor de 2.000 habitantes. Su crecimiento fue muy rápido, ya que la última edición reunió a 30.000 personas. Uno de sus grandes atractivos va a ser el concurso de asadores, donde equipos de diferentes localidades van a tener que mostrar sus habilidades frente a las brasas.

El programa también incluye un desfile criollo, jinetes, autos y motos clásicas, música folclórica, artesanos, emprendedores y diferentes puestos gastronómicos. La parrilla va a ser el centro del encuentro, pero la idea de la experiencia es sentarse alrededor de una mesa, compartir historias y disfrutar de un día donde el pueblo abre sus puertas a los visitantes.

Por tercer año consecutivo, esta celebración reúne a vecinos y turistas. Gentileza - Moreno Municipio

Sonidos de nuestra tierra: el retumbar de los bombos legüeros en Moreno

La tercera propuesta cambia la gastronomía por la música. Moreno va a recibir una nueva edición de la Marcha de los Bombos, una celebración que se debe a la presencia de la cultura santiagueña dentro del distrito. La 3º Marcha de los Bombos tendrá actividades el sábado 12, desde las 16 en Plaza San Martín, y el domingo 13, desde las 11.

La tradición nació originalmente en Santiago del Estero en 2003 para homenajear el aniversario de la “Madre de Ciudades”. Dos décadas después, residentes santiagueños impulsaron su llegada a Moreno. El primer día va a contar con talleres, charlas, música, danza, exposiciones y feria de artesanías. Al día siguiente va a llegar el momento principal, una marcha desde Plaza San Martín hasta Plaza Buján, acompañada por cientos de bombos.

El instrumento recibe el nombre de bombo legüero por la creencia de que su sonido podía escucharse a una legua de distancia. Una vez finalizado el recorrido, Plaza Buján será escenario de espectáculos en vivo y diferentes propuestas culturales. Así es como una tradición nacida en Santiago del Estero encuentra en Buenos Aires otra comunidad donde mantener vivas sus raíces.