Tapeo, vermut y cocina española en Palermo: un lugar que invita a compartir + Seguir en









En la esquina de Bilbao, la tradición del tapeo español encuentra una versión contemporánea que combina sabores ibéricos, espíritu porteño y una carta líquida pensada para acompañar cada bocado.

Bilbao replica la cultura gastronómica española pero en Palermo.

En el mapa gastronómico de Buenos Aires, el tapeo español volvió a ganar protagonismo, y uno de los lugares donde esta tradición se vive con más identidad se encuentra en Palermo. Allí, la experiencia de compartir pequeñas preparaciones, brindar con vermut y dejar que la mesa se llene de platos es el corazón de la propuesta.

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En Bilbao, esa cultura se traduce en una carta donde las tapas españolas son las verdaderas protagonistas. Desde tortillas de papa cremosas, que respetan la tradición con papas confitadas y huevo en su punto justo, hasta croquetas de jamón ibérico, papas con salsa brava casera o albóndigas de roast beef y chorizo colorado con pisto de tomates y queso sardo, cada plato está pensado para compartir y recorrer distintos sabores en una misma mesa.

Entre las opciones más pedidas también aparecen los buñuelos de acelga con alioli, crujientes por fuera y suaves por dentro; los calamaretis al vino blanco, las gambas al ajillo y las provoletas con toppings que reflejan esa cocina de sabores que hacen viajar, tan característica en los bares de tapas.

Bilbao - Tapas 2 Tortillas, papas, jamón crudo y buñuelos, entre las especialidades de la casa. La experiencia del tapeo de Bilbao se completa con una carta líquida que dialoga con la cocina. El vermut de la casa servido con sifón de soda funciona como aperitivo clásico, mientras que la coctelería incorpora tanto cócteles tradicionales —como Negroni o Americano— como versiones propias, entre ellas el Negroni Bilbao, con gin de la casa, vermouth y miel de cerezas, o el Collins del Mediterráneo, con notas herbales de romero y limón. De lunes a viernes, de 17 a 20 h, ofrecen distintas promociones de 2x1 en coctelería para acompañar la tarde.

A eso se suma una selección de vinos argentinos y españoles que permite recorrer distintos estilos: desde blancos frescos y rosados ligeros hasta tintos con mayor estructura, ideales para acompañar tapas más intensas.

En resumen, Bilbao es una experiencia gastronómica que invita a perder la noción del tiempo: copas que se renuevan, platos que circulan por la mesa y una cocina que logra trasladar el espíritu de las tabernas ibéricas al ritmo relajado de Palermo. Un plan perfecto para quienes buscan descubrir el tapeo español en Buenos Aires con una mirada actual, sabrosa y descontracturada. Bilbao - Fachada Bilbao se ubica en plena zona gastronómica de Palermo. Dirección: Thames 1795, Palermo.

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