Cocinó para líderes mundiales y abrió su restaurante en Buenos Aires: la historia detrás del chef del L'Adesso

El chef italiano Leonardo Fumarola pasó por algunas de las cocinas más exigentes de Europa. Hoy, tiene su propio restaurante en Palermo.

En el competitivo universo gastronómico porteño, hay restaurantes que logran destacarse por su propuesta culinaria y otros por la historia detrás de sus creadores. En el caso de L’Adesso , ambos factores se combinan. Al frente está el chef italiano Leonardo Fumarola , quien antes de instalarse en Buenos Aires cocinó para algunos de los nombres más influyentes de la política, el espectáculo y el deporte internacional.

El recorrido de Fumarola en la gastronomía comenzó muy temprano. Tenía apenas 13 años cuando decidió que sería chef, motivado por su entusiasmo por cocinar en casa. Un año después consiguió su primer trabajo como ayudante de cocina en su pueblo natal y, desde entonces, su carrera no dejó de crecer.

Trabajó en cocinas de distintos países, desde las Islas Canarias hasta Inglaterra y Rusia y formó parte de la brigada del reconocido chef Alfonso Laccarino, una figura emblemática de la alta cocina italiana. Más tarde se desempeñó en Relais Le Jardín, uno de los servicios de catering más prestigiosos de Roma. Fue en ese ámbito donde tuvo la oportunidad de cocinar para figuras internacionales como George W. Bush , Tony Blair , Tom Cruise y Silvio Berlusconi , además de participar en eventos de lujo y en el casamiento del futbolista Francesco Totti .

En diálogo con Ámbito, Fumarola sostuvo que en el comienzo la presión era inevitable: “Al principio tenés un poco de tensión, sobre todo porque era muy joven: tenía solo 22 años. Después uno se acostumbra y termina pareciendo algo normal hacerlo siempre”. El chef destacó que aquellos años marcaron su formación profesional. “Fue una experiencia muy importante porque, más allá de la cocina, son experiencias de vida. La exigencia en todos los sentidos se vuelve muy alta y ahí te das cuenta de que no hay límites cuando se trata de exigencia”, explicó.

Su llegada a la Argentina no fue parte de un plan de carrera sino de una historia personal. “En Argentina me quedé por mi mujer. Estábamos trabajando en Bakú y vinimos para pasar algunos meses antes de volver, pero finalmente nos quedamos para siempre”, sostuvo.

En 2009 comenzó a trabajar como chef en Bengal del Pilar Golf Club y dos años más tarde decidió dar el salto hacia su propio proyecto gastronómico. En julio de 2011 abrió el primer local de L’Adesso en la calle Bulnes. “La idea surgió cuando sentía que en Buenos Aires no había muchos lugares que hicieran la verdadera cocina italiana. Fue entonces cuando un día decidí abrir mi propio restaurante”, explicó.

El nombre del restaurante también refleja esa búsqueda de actualizar la tradición. “L’Adesso es la abreviación de quello di ora, di adesso, que significa ‘lo de ahora’. Quería proponer una cocina italiana actual. En muchos lugares se hacía cocina italiana, pero una cocina italiana de los años 50”, sostuvo.

Cocina italiana con mirada contemporánea

Con el tiempo, el restaurante trasladó su propuesta al barrio de Palermo, dentro del complejo Feel Buenos Aires Apartments. La propuesta gastronómica refleja la visión de su creador. “Es una cocina italiana al 100%, pero también con una visión moderna. Responde a las nuevas exigencias: comer más liviano, respetar la estacionalidad y, sobre todo, poner el foco en el producto”, sentenció.

En la carta se destacan entradas como prosciutto di Parma con burrata, parmigiana de berenjenas o langostinos grillados con salsa bagna cauda. Las pastas frescas ocupan un rol central con platos como tortelli de calabaza con hongos, pappardelle de castañas con ragú de jabalí o cacio e pepe terminado en una horma de queso.

“Mi objetivo es que sea lo más cercano posible a Italia. Quiero que la gente entre en mi patio y que, mágicamente, se sienta en un rincón de Italia, que le traiga recuerdos de cuando estuvo allá”, contó Fumarola.

Pasión por la pasta y el asado

Aunque su identidad culinaria está profundamente ligada a Italia, el chef también adoptó algunas costumbres argentinas. Cuando habla de sus preferencias personales, Fumarola sabe muy bien lo que le gusta: “Por supuesto que me encanta la pasta: los spaghetti al pomodoro, los tonnarelli alla gricia, los orecchiette con grelos, los frutos de mar crudos, las langostas… todo depende del momento, y cada plato está relacionado con algún momento de mi vida”, dijo. Pero también sumó un clásico local: “Me encanta el asado, tanto comerlo como cocinarlo”, agregó.

Con más de dos décadas de trayectoria, Fumarola continúa expandiendo su propuesta gastronómica. Además del restaurante, actualmente impulsa el desarrollo de su servicio de eventos. “Ahora estamos trabajando más fuerte con el catering. Hace tiempo que lo hacemos, pero ahora con mayor desarrollo. Podemos llevar la cocina italiana a cualquier lugar y cocinar pasta o risotto al momento, incluso para mil personas”.

Así, el chef que alguna vez cocinó para líderes mundiales y estrellas de Hollywood cuenta con nuevos proyectos y una intensa actividad gastronómica.