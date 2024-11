Tips de viaje: todo lo que tenés que saber antes de armar las valijas

¿Qué debo hacer si llego al aeropuerto y me doy cuenta que tengo el pasaporte vencido? ¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar un vuelo con escalas? ¿Es indispensable contratar una asistencia médica? Traslados, viajar con menores, equipaje… Muchos son los imprevistos que pueden surgir al momento de viajar. A quí, algunos tips y recomendaciones a tener en cuenta.

Este tema es tan complejo como desconocido para los pasajeros. El mes, día y hasta según el horario cambia el valor de una tarifa aérea. A esto últimamente se le agregan (si no está incluido) el valor del equipaje que llevara en mano, carrito y la valija para despachar. También es conveniente chequear que el ticket que se compre cuente con devolución y cambio de fecha. Nunca un ticket puede cambiar de titular, no se puede ceder a otra persona. También hay que ver con mucha atención que el nombre, apellido y numero de pasaporte que figura en el ticket coincida perfectamente con este documento.

Escalas

Si se toma un vuelo con escala, ver los tiempos de espera en aeropuertos y que las escalas no sean menores a 2 hs mínimo para poder hacer con tiempo los trámites de migraciones al llegar al primer país del viaje donde aterrice.

Pasaporte

viaje pasaporte argentino Los que tienen un viaje al exterior muy próximo, pueden sacar el pasaporte argentino de forma exprés o "al instante".

Aunque resulte difícil de creer uno de los mayores problemas que surgen en el momento del check in, son los pasaportes vencidos. Algunos logran “sortear este olvido” con el trámite express en el mismo aeropuerto. Cuesta unos $125,000. Si bien no es una garantía que no se pierda el vuelo, vale la pena el intento.

Selección del asiento

Otro detalle no menos importante es la selección del asiento. Si no se elige con anticipación es gratis y se puede hacer la selección en el check in 24 horas antes, lo cual puede ocurrir que queden libres asientos del medio o atrás de todo, según como este el vuelo. Si querés pagar antes por una mejor ubicación, las compañías aéreas tienen tarifados estos lugares que van desde 60 a 180 dólares.

Asistencia al viajero

No contar con este requisito al viajar es como salir con un auto a la calle sin seguro. Si bien algunas de las aseguradoras importantes reciben muchas quejas de los pasajeros por la atención recibida en el momento de necesitar una cobertura, es muy importante viajar con la misma. Tener que pagar cualquier problema de salud por menor que sea en el exterior puede costar muchísimo dinero y en casos más graves prácticamente resulta imposible de afrontar por los altos costos de los servicios de salud.

Viajar con menores

Además de los documentos de identidad de cada uno y del pasaporte y visa en caso de ser necesarios, si viajas con tu hijo menor de 18 años sin la compañía del otro progenitor necesitas su permiso o autorización. Ese permiso se puede hacer ante escribano público o ante las autoridades que correspondan, según el lugar de tu domicilio. Las autorizaciones de viaje al exterior de menores de edad que realicen los escribanos de la Ciudad Autónoma deben estar inscriptas en el Registro Electrónico de la Dirección Nacional de Migraciones. Este requisito es necesario para que el menor de edad pueda salir del país. Las revocaciones (es decir, cuando se deja sin efecto la autorización) también deben estar inscriptas en el Registro electrónico de la Dirección Nacional de Migraciones. Este trámite lo hacen los escribanos. Si los padres viajan con sus hijos menores no es necesario este trámite. En ese caso, deben presentar la partida de nacimiento, la libreta de matrimonio, el pasaporte, DNI o cédula extranjera donde estén los datos de los progenitores o el testimonio judicial de adopción u otro instrumento público que demuestre el vínculo. Los documentos sirven para demostrar que es hijo de ambos. Esta información puede ampliarse en la página Argentina.gob.ar

Medicamentos

Los que usas a diario es recomendable llevarlos en tu equipaje de mano, otros denominados “eventuales” como analgésicos, antinflamatorios, antibióticos, antialérgicos, etc. podes llevarlos en un estuche en la valija a despachar. Generalmente en los aeropuertos las autoridades de aduana están acostumbrados a ver este tipo de estuches con remedios. Llevarlos en caja y con las instrucciones de su uso. Recuerden que algunas recetas médicas con ciertos medicamentos emitidas en nuestro país electrónicamente “podrían no tener valor en el exterior” y varía según los países. En este caso deberás contactar a tu asistencia al viajero para que te generen una orden en el país donde te encuentres.

Vacunas

En la página de Argentina.gob.ar podes chequear las vacunas que figuran como “obligatorias” al momento de viajar. En el caso puntualmente de Brasil figura “recomendada” la vacuna contra la fiebre amarilla. Algo a tener en cuenta, por ejemplo, si viajas a Egipto donde es obligatoria. Las personas que, por recomendación de su médico, especialmente mayores o niños que no deben darse esta vacuna, se pueden presentar en los centros de vacunación con una orden médica y le extenderán un certificado de “exento”.

Equipaje

Recordá identificar el equipaje con tu nombre, dirección y teléfono y además colocar una cinta de color o u otro elemento que te resulte práctico y visible de ver en las cintas al momento de retirar la valija.

valija-equipaje-turismo-viajes.jpg freepik.es

Habitaciones

Tener en cuenta que, al reservar una habitación triple en Europa, algunos hoteles pueden agregar un catre a una cama matrimonial o una doble, si es un niño o adolecente no sería un problema, pero si es para un adulto puede ser un inconveniente.

Artículos permitidos y restringidos

Chequear en la web de la compañía aérea que se puede transportar, sea a bordo o lo que va a bodega. Evitar momentos no gratos como que te llamen para abrir su valija despachada.

Traslados

No subas a los taxis que te ofrecen a precios bajos en los aeropuertos, ya que puede ser peligroso. Mejor llevar los traslados ya pactados. O contratá un remis en uno de los tantos mostradores que hay a la salida del aeropuerto. Llamar a un Uber es otra opción.

Tarjetas de crédito

Avisá en tu banco la fecha de su viaje para que queden habilitadas la starjetas. Y asesórate con anticipación si te conviene usar efectivo o pagar con tarjeta. Esta es una de las dudas más importantes al momento de viajar, lo mismo si conviene cambiar dólares o euros en la Argentina o en el extranjero según el destino.

Celulares

Siempre que lleves tu teléfono celular recordá que en la posición “modo avión” no pagas servicios de uso en el exterior, siempre y cuando puedas ingresar a una red de wifi.

Adaptadores eléctricos

Son muy importantes al momento de viajar. Los hay hasta en 5 posiciones distintas de conexión.

Registro de conducir

Si alquilas un auto, el registro argentino es un documento autorizado a utilizar en Rutas, sobre todo de Europa y los Estados Unidos.