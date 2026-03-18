Trescha cumple tres años: el fine dining porteño que sigue redefiniendo la alta cocina

Se trata de uno de los rituales más sofisticados de la gastronomía. Grandes invitados forman parte de la experiencia.

El fine dining se consolidó como la máxima expresión de la gastronomía de restaurante: una propuesta que articula técnica, servicio, estética y narrativa en una experiencia integral. Lejos de li mitarse a la comida , este formato construye un ritual donde cada detalle, desde los ingredientes hasta la iluminación o la vajilla , cumple un rol clave.

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Su origen se remonta a la Europa de los siglos XVIII y XIX , especialmente en Francia , cuando la cocina aristocrática se trasladó a espacios abiertos al público, dando forma a una tradición basada en la excelencia y la profesionalización.

Con el paso del tiempo, este modelo se transformó sin perder sus fundamentos. La incorporación de nuevas corrientes —como la cocina de producto, la experimentación técnica y la construcción de relatos gastronómicos— amplió su alcance, pero mantuvo pilares centrales: calidad de materia prima, precisión técnica, creatividad y una puesta en escena cuidada. Cuando estos elementos dialogan, la experiencia trasciende lo culinario y se vuelve memorable.

En ese marco se inscribe Trescha , el restaurante que Tomás Treschanski abrió en Villa Crespo a los 25 años , con la intención de explorar nuevas formas dentro del fine dining argentino.

El recorrido del comensal comienza en un espacio de recepción junto al bar y continúa en el Chef’s Counter , una barra que rodea la cocina abierta y permite observar en tiempo real cada instancia del menú degustación.

El formato propone una interacción directa entre cocina y sala, con un servicio pensado para un número reducido de personas —entre 10 y 12 comensales por turno— que refuerza el carácter íntimo de la experiencia.

Formación internacional e identidad propia

El desarrollo culinario de Treschanski estuvo fuertemente influenciado por su paso por Le Cordon Bleu de Londres y su trabajo en restaurantes de referencia como Azurmendi, Barrafina, Frantzén, 108 y Boragó.

A partir de ese recorrido, el chef construyó una identidad que combina influencias diversas: técnicas francesas, sensibilidad nórdica y aprendizajes adquiridos en distintos contextos gastronómicos.

La investigación y el desarrollo funcionan como ejes centrales de su propuesta, que se traduce en platos contemporáneos con impronta personal.

Reconocimientos y consolidación

A casi tres años de su apertura, Trescha se consolidó como uno de los proyectos más relevantes de la escena local. El restaurante obtuvo una de las primeras estrellas de la Guía Michelin Argentina, reconocimiento que sostuvo en las dos ediciones posteriores.

Además, recibió:

El Young Chef Award para Tomás Treschanski

El premio a Mejor Sommelier 2025

El puesto 36 en Latin America’s 50 Best Restaurants

Dos cuchillos en los Best Chef Awards

Estos logros reflejaron tanto el crecimiento del proyecto como su impacto en la gastronomía regional.

Un espacio en constante evolución

El restaurante no solo evolucionó en su propuesta culinaria, sino también en su diseño integral. Incorporó cambios en la vajilla, los espacios y la construcción de la experiencia, manteniendo un diálogo activo con colegas de la ciudad, el país y el exterior.

Uno de los núcleos del proyecto es la Test Kitchen, el área de investigación y desarrollo donde se gestan nuevas ideas, técnicas y conceptos que luego se trasladan al menú.

El aniversario que se abre a la comunidad

Para celebrar su tercer aniversario, Trescha transformará su calle en un espacio de encuentro gastronómico. El evento se realizará el domingo 22 de marzo desde las 12 horas en Murillo 725, con acceso por la esquina de Murillo y Acevedo.

Participarán equipos de restaurantes internacionales como:

Evvai (São Paulo)

Tuju (São Paulo)

Fine dinning chef Tuju Chef Tuju presente en la experiencia. Archivo

El Chato (Bogotá)

EM (Ciudad de México)

Durante la jornada se desarrollarán instancias de debate sobre creatividad, investigación y el presente de la alta cocina, junto con estaciones gastronómicas, música y un cierre con brindis.

La propuesta de Trescha se define por su capacidad de reinterpretar el fine dining desde una mirada contemporánea, donde la experiencia no es estática sino dinámica y en constante transformación.

El proyecto de Tomás Treschanski articula formación, técnica e innovación en un formato que no solo busca excelencia, sino también generar nuevas preguntas sobre el futuro de la gastronomía en la Argentina.