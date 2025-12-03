50 Best 2025: ocho argentinos figuran en el ranking de los mejores restaurantes de América Latina

Se conocieron en el Latin America's 50 Best Restaurants 2025. Algunos aparecieron el año pasado y se destacan los menús de bodegón, parrilla y mariscos.

Don Julio logró el puesto 3 en el ranking total, como el primer local argentino de todos los que figuran.

Ocho restaurantes argentinos ingresaron en el ranking de los mejores de América Latina . Los mismos se conocieron en la noche del martes y forman parte de la edición 2025 de Latin America's 50 Best Restaurants, presentados en Antigua, Guatemala .

El ranking, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna , volvió a reunir a cocineros, periodistas y referentes de toda la región para mostrar un panorama actualizado del momento gastronómico latinoamericano.

En la ceremonia, Buenos Aires quedó destacada como la ciudad con más restaurantes en esta prestigiosa lista que valora a los más influyentes de la región. Con sus ocho posiciones, está seguida de Lima (7) y Santiago (5).

El Chato, de Bogotá (Colombia), en el puesto N°1;

Kjolle de Lima (Perú) en el puesto N°2;

Don Julio, de Buenos Aires en el N°3;

“Nos complace enormemente celebrar a El Chato como The Best Restaurant in Latin America 2025. Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a Álvaro Clavijo y a todo su talentoso equipo por crear un espacio tan especial que ha llevado la cocina colombiana al primer plano de la escena internacional”, comentó el director general de la organización 50 Best Craig Hawtin-Butcher.

El año pasado, Don Julio se ubicó en el primer puesto del ranking, en un podio que se completó con Maido (Lima) en el N°2, y con El Chato (Bogotá) en el N°3. El ranking es elaborado a partir de la votación de 300 “expertos independientes”, que incluye a periodistas, cocineros y referentes en materia de turismo.

Niño Gordo..jpg Niño Gordo es el tercer local argentino destacado en esta edición "que se podría visitar en cualquier región de Asia".

Los ganadores argentinos del 50 Best's 2025

Don Julio (N°3)

La parrilla palermitana, liderada por Pablo Rivero y el chef Guido Tassi, ocupa el lugar más destacado como local de la Argentina a un año de llega al puesto N°1. También destacado por la Guía Michelin, figura como uno de los exponentes de la cocina porteña.

Niño Gordo (N°21)

“Es un restaurante que se podría visitar en cualquier región de Asia, pero que por casualidad y por una cuestión de gusto y de sabores, nació en Palermo”. Así lo definieron sus creadores, los chefs Germán Sitz y Pedro Peña, sostuvo La Nación. Se trata de una parrilla asiática que combina los sabores coreanos, chinos, vietnamitas y thai con los sabores locales.

El Preferido de Palermo (N°24)

Esta opción, rescatada hace unos años por los propios Rivero y Tassi, retoma la tradición de los bodegones porteños, pero con el mismo foco en la trazabilidad de los productos de Don Julio. También destaca por su cava de charcuterie, con especialidades artesanales.

don julio.jpg La parrilla ocupa el lugar más destacado como local de la Argentina a un año de llega al puesto N°1.

El Mercado (N°27)

Lo conduce el chef Emiliano Yulita junto a la dirección gastronómica de Pancho Prieto Cané, con una carta de platos tradicionales. Cuenta con una gran variedad de vinos argentinos.

“Estamos muy felices, agradecidos junto a Emiliano de formar parte de este equipo, y agradecidos a Alan Faena por su confianza de siempre -comentó Pancho Prieto Cané, desde Antigua, sostuvo el medio.

Aramburu (N°35)

El local fue definido en el evento como un lugar con un “emocionante menú de 18 pasos, que pone a los mariscos en el primer lugar. Y el maridaje de vinos, tenga la seguridad que todas las etiquetas viene de argentina”. Se trata del único restaurante argentino con 2 estrellas Michelin.

Trescha (N°36)

El joven chef Tomás Treschanski conduce este restaurante de Villa Crespo, con espacio para diez comensales y un menú con productos temporada y distintas técnicas (emulsiones, espumas, gelificados, braseados).

El año pasado fue distinguido en la primera edición de la Guía Michelín para la Argentina, con el premio Michelin Joven Chef y con una de las preciadas estrellas.

Crizia (N°40)

Su cocina está dirigida por el chef Gabriel Oggero y fue destacado por la Guía Michelin con una estrella roja y una verde (por su compromiso con la sustentabilidad). Su menú “Puro Mar” expone mediante la geografía Atlántica nacional.

Julia (N°50)

Su director es el chef Julio Báez y consta de un establecimiento de solo 22 cubiertos en el que las reservas todos los meses se agotan con gran rapidez. En palabras de su creador “un mix entre cocina casual con fine dining”.