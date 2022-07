Turismo: al fin estamos despegando

Los argentinos somos llorones por naturaleza. Así fue, es y será. Es difícil encontrar un compatriota que diga: "a mí me va excelente". Y no porque no los haya. Hay gente a la que le va muy bien. ¿Vieron los restaurantes?: están abarrotados, colas y esperas en la semana y ni hablar de viernes a domingo. Los bares igual. Cientos de turistas extranjeros y locales disfrutando de estos lugares.