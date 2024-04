Un pop-up de arte y fiesta en las calles de Brooklyn: cómo es la collab entre Presidente Bar, Polenta y el muralista Martín Ron

De Argentina al mundo, la fiesta más convocante de la actualidad se unió al aclamado bar -que forma parte de la lista internacional The World´s 50 Best Bars- y al artista urbano para crear un pop-up en las calles de Nueva York: cómo llegaron a juntarse y qué proponen

En el elegante enclave del hotel Unlisted, Presidente y Ron se fusionaron en un pop-up, mientras que Polenta irrumpió con su estilo distintivo en las calles de Brooklyn, marcando su territorio en la Gran Manzana. Sobre cómo surgió la propuesta, Martín Canosa, Gerente de Marketing y Comunicación de Presidente, asegura: “Con Martin Ron venimos trabajando hace varios meses en otro proyecto y en ese contexto y casi que a modo de kick off de lo que se viene nos pareció certero empezar a generar sinergia y visibilidad desde ahora. Y con Polenta fue hermoso. Cuando nos enteramos de que íbamos a coincidir ese mismo fin de semana allí, en New York, bastó un llamado para que la colaboración fuera planteada y que todo fluyera. El objetivo siempre fue hacer algo lindo, que nos divierta y que nos sensibilice. Después está el beneficio “duro” o “técnico” de lo que implica hacer una colaboración o una acción de co - branding en el sentido de diversificar y multiplicar audiencias pero realmente eso siempre estuvo en un segundo plano”.

En un momento de complejidad y desafíos, dado el actual contexto argentino, estas tres sinergias creativas se unieron con un propósito claro: propagar la positividad y la inspiración a través de su arte. “El pop-up consiste en llevar la energía, los cocktails y el estilo característico de nuestro bar a New York. El alma del bar estará de fiesta durante 4 días en esta adorada ciudad. Hemos desarrollado un menú de cocktails para poder mostrar cuáles son las tendencias actuales en nuestro país. Esta experiencia la sentimos como un desafío pero el trabajo que hemos hecho durante estos últimos meses dará que hablar. Estamos emocionados y agradecidos por esta oportunidad”, resalta Seba García.

Nacho Elizalde, fundador de Polenta, refleja qué los llevó a unirse: “Lo lindo de las collabs entre marcas argentinas alrededor del mundo es lo que eso implica en términos de expansión. Tanto en el caso de Polenta como en el de Presidente, si bien somos muy distintos, hay una predisposición total a abordar el detalle, no hay nada librado al azar, y todo está curado y pensado. Eso nos une y genera que esta colaboración fluya de maravilla”.

Elizalde, que este año llevará Polenta dos veces al mes a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una vez al exterior, además de seguir cubriendo ciudades del interior, sostiene que hay espacios en Argentina donde generar escenarios de colaboración entre marcas: “Nosotros hace poco armamos una reunión con las cabezas de las fiestas más importantes de Argentina para plantear una serie de problemáticas, ayudarnos y tratar de mejorar y darle luz a la noche. Nos parece muy importante generar estos espacios, generar diálogo y fusionar creatividades”.

“En nuestro país sentimos que hay cada vez más interés por lo que hacen nuestros colegas. En los últimos eventos en los que hemos participado nos han demostrado eso. Argentina siempre está en movimiento y para muchos colegas respetados del mundo somos los más creativos. ¿Por qué? Porque al mínimo recurso, lo investigamos, lo exprimimos y lo optimizamos, logrando resultados maravillosos”, consideró el fundador de Presidente.

Por su parte, el gran muralista argentino Martín Ron, exponente mundial del arte urbano, opina que en nuestro país “hay muchos espacios” para generar sinergias. “Ya sea por la asociación de artistas en un estudio o una firma, la diversidad de espacios culturales, festivales o eventos. Este proceso ha ayudado a expandir los límites de cada actividad y nos permite tanto a los artistas, las marcas, agencias y demás actores, encontrarnos en lugares nuevos siempre dispuestos a innovar”.

Al artista, la propuesta le llegó de la mano de Presidente, con quienes está trabajando en otros proyectos, “hace varios meses”, y allí se darán el gusto de adelantar lo que se vendrá. “En el mundo del arte, especialmente en el arte callejero, las colaboraciones son algo que vienen hace rato, pero explotaron en el último tiempo. Uno como artista siempre necesita de la colaboración de otros para poder materializar su obra: hay mucho de camaradería, ya sea porque necesitas del resto para poder pintar en la calle o para apoyarte desde lo creativo. Creo que la colaboración nos regala beneficios enormes y este último tiempo las marcas han abierto los brazos al muralismo, donde nace una relación y el beneficio es recíproco: las marcas llegan a la gente de una forma más auténtica y nuestro universo como artistas crece”.

Llevar la gastronomía local al exterior no siempre es fácil, pero García cuenta cómo se generó la convocatoria: “La gastronomía no solo se alimenta de su público local sino que también de cómo se mueve el mundo. Compartir trabajo y pasión es lo que más nos representa en estos últimos años. Ser bienvenidos en cualquier parte del mundo es algo que nos retroalimenta”. Y suma: “Saber que podemos llevar nuestra cultura y empaparnos de otra es una sensación extraordinaria”.

Por último, Maru Frohmann, también fundadora de Polenta, refleja lo que sienten de cara a la collab: “Es increíble que tres marcas/artistas se crucen justo en el mismo fin de semana. Pero si bien es una casualidad, creo que tiene mucho que ver con el momento que está pasando Argentina hace tiempo con nuestra cultura, que es expansiva y cada vez mejor recibida en todo el mundo. Poder crecer acompañados es mucho más lindo y ni hablar que con un artista como Martin y una marca como Presidente”.

El encuentro de Presidente, Polenta y Ron es más que un simple acto de colaboración: es un homenaje a la creatividad compartida y un recordatorio de que, incluso en tiempos difíciles, la colaboración puede dar lugar a algo verdaderamente único.