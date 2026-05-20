Alarma en Nueva York: un auto se incendió y explotó en Manhattan

La detonación generó corridas y pánico entre quienes se encontraban en las inmediaciones. Las autoridades señalaron que no hubo víctimas ni heridos y precisaron que, hasta el momento, no existen indicios de que se haya tratado de un hecho intencional.

Un auto se incendió y explotó en el distrito financiero de Manhattan , cerca de la estatua del Toro de Wall Street , en Nueva York. El hecho ocurrió el martes y no se reportaron heridos.

Según informaron los medios locales, efectivos de la policía y del Departamento de Bomberos de Nueva York acudieron al cruce de Broadway y Stone Street tras recibir varios llamados sobre un auto en llamas, el cual elevó una densa columna de humo negro y generó alarma entre los peatones.

Las imágenes difundidas por usuarios en la red social X mostraron al rodado, presuntamente vinculado a la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA), mientras es consumido lentamente por el fuego.

La detonación generó corridas y pánico entre quienes se encontraban en las inmediaciones. Los equipos de emergencia lograron controlar el incendio y procedieron con la remoción de los restos dañados.

Las autoridades señalaron que no hubo víctimas ni heridos y precisaron que, hasta el momento, no existen indicios de que se haya tratado de un hecho intencional. Las causas del incendio continúan bajo investigación.

Explosión de un auto en El Bronx

El último antecedente fue en noviembre, cuando se reportó una poderosa explosión de un auto en el barrio El Bronx, al norte de la ciudad estadounidense.

Los primeros reportes indicaban entonces que cinco personas habían resultado heridas producto del accidente. Los bomberos controlaron las llamas y asistieron a los afectados, a quienes se trasladó de urgencia al Hospital Jacobi, con diagnósticos de quemaduras.

Las autoridades investigan qué provocó el incendio del rodado y la sucesiva explosión. Hasta el día de la fecha, se desconoce si se trató de un ataque o si fue producto de un desperfecto mecánico.