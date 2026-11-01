En Caballito, una casona remodelada reúne café, cocina porteña contemporánea y vermut en una propuesta pensada para distintos momentos del día. Casa Planes, el proyecto de los chefs Eduardo “Cabito” Massa Alcántara y Guillermo Busquiazo, combina el espíritu del café de barrio con una impronta de bistró y una carta que recupera sabores familiares con una mirada actual. La variedad de opciones permite pasar del desayuno a la cena sin cambiar de escenario, ya sea para una salida en pareja, una reunión familiar o una pausa durante un recorrido por la ciudad.
Una cálida casona donde la cocina porteña se da cita con el vermut y el café de especialidad
Casa Planes, el restaurante de los chefs Eduardo “Cabito” Massa Alcántara y Guillermo Busquiazo, combina recetas caseras, café de especialidad y brunch en un espacio cálido para disfrutar desde la mañana hasta la noche.
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El salón tiene mesas clásicas, mantelería de tela, lámparas bajas y una paleta de colores suaves que construyen una atmósfera cálida y relajada. Durante el día predomina la luz natural; por la noche, la iluminación tenue vuelve el ambiente más íntimo. La atención cercana acompaña una experiencia que busca combinar hospitalidad y buena cocina, con especial atención a las materias primas: huevos orgánicos y libres de jaula de La Morenita, tomates seleccionados de Finca Isis, en Mendoza, y aceite de oliva sin filtrar de la Patagonia.
La carta cruza clásicos porteños con preparaciones que incorporan ingredientes y combinaciones menos habituales. Entre las entradas aparecen la tortilla de papa, la empanada de carne cortada a cuchillo, la berenjena a la parmesana y la provoleta, junto con propuestas como el mbejú de gorgonzola y la fainá de ricotta con mortadela y rúcula. Para los principales, hay milanesa, guiso de lentejas, pastel de papa de la Abuela Alicia y pollo al ajillo con papas crujientes. Las pastas también tienen protagonismo, con ravioles de calabaza acompañados de crema de tomillo, emulsión balsámica y amaretti, ñoquis cuatro quesos gratinados y sorrentinos de jamón y queso con pomodoro y albahaca.
Los fines de semana, el brunch amplía la propuesta con cuatro alternativas que combinan huevos orgánicos, yogur con granola, infusiones y opciones dulces y saladas. Se sirve los sábados y domingos, de 10 a 12.30 y de 16 a 19, con preparaciones que van desde tostadas con mermelada y queso blanco hasta English muffins y French toast. Los huevos se pueden pedir con bacon y panceta ahumada, en shakshuka, a la florentina, al estilo turco con yogur y especias o revueltos con palta y aceite de oliva. La cafetería completa la experiencia con distintas preparaciones de café, scones de queso, medialunas, budines y cookies.
El vermut también ocupa un lugar importante en Casa Planes, tanto en versiones clásicas como en tragos propios. Entre ellos se encuentran el Vermut de la casa, infusionado con té chai y pomelo, el Moscato de Verano y el Tinto de Verano, además de opciones como Negroni, Aperol Spritz y Cynar Julep. Para acompañar la sobremesa, la carta incluye postres como torta de chocolate con naranja confitada y manzana asada con crema diplomata de canela y crumble.
Así, el restaurante se presenta como una alternativa gastronómica en Caballito de cocina artesanal, recetas reconocibles y detalles originales en un entorno distendido, pensado para volver en diferentes momentos del día.
Dirección: Planes 1400, Caballito.