Una cálida casona donde la cocina porteña se da cita con el vermut y el café de especialidad + Agregar ámbito en









Casa Planes, el restaurante de los chefs Eduardo “Cabito” Massa Alcántara y Guillermo Busquiazo, combina recetas caseras, café de especialidad y brunch en un espacio cálido para disfrutar desde la mañana hasta la noche.

Casa Planes, en Caballito, desarrolla una nueva propuesta gastronómica para pasar del desayuno a la cena sin que haya que cambiar de escenario.

En Caballito, una casona remodelada reúne café, cocina porteña contemporánea y vermut en una propuesta pensada para distintos momentos del día. Casa Planes, el proyecto de los chefs Eduardo “Cabito” Massa Alcántara y Guillermo Busquiazo, combina el espíritu del café de barrio con una impronta de bistró y una carta que recupera sabores familiares con una mirada actual. La variedad de opciones permite pasar del desayuno a la cena sin cambiar de escenario, ya sea para una salida en pareja, una reunión familiar o una pausa durante un recorrido por la ciudad.

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Casa Planes, en Caballito: Planes 1400. El salón tiene mesas clásicas, mantelería de tela, lámparas bajas y una paleta de colores suaves que construyen una atmósfera cálida y relajada. Durante el día predomina la luz natural; por la noche, la iluminación tenue vuelve el ambiente más íntimo. La atención cercana acompaña una experiencia que busca combinar hospitalidad y buena cocina, con especial atención a las materias primas: huevos orgánicos y libres de jaula de La Morenita, tomates seleccionados de Finca Isis, en Mendoza, y aceite de oliva sin filtrar de la Patagonia.

Desde los almuerzos hasta las cenas. Las increíble variedad en Casa Planes. La carta cruza clásicos porteños con preparaciones que incorporan ingredientes y combinaciones menos habituales. Entre las entradas aparecen la tortilla de papa, la empanada de carne cortada a cuchillo, la berenjena a la parmesana y la provoleta, junto con propuestas como el mbejú de gorgonzola y la fainá de ricotta con mortadela y rúcula. Para los principales, hay milanesa, guiso de lentejas, pastel de papa de la Abuela Alicia y pollo al ajillo con papas crujientes. Las pastas también tienen protagonismo, con ravioles de calabaza acompañados de crema de tomillo, emulsión balsámica y amaretti, ñoquis cuatro quesos gratinados y sorrentinos de jamón y queso con pomodoro y albahaca.

Los distintos platos en Casa Planes. Los fines de semana, el brunch amplía la propuesta con cuatro alternativas que combinan huevos orgánicos, yogur con granola, infusiones y opciones dulces y saladas. Se sirve los sábados y domingos, de 10 a 12.30 y de 16 a 19, con preparaciones que van desde tostadas con mermelada y queso blanco hasta English muffins y French toast. Los huevos se pueden pedir con bacon y panceta ahumada, en shakshuka, a la florentina, al estilo turco con yogur y especias o revueltos con palta y aceite de oliva. La cafetería completa la experiencia con distintas preparaciones de café, scones de queso, medialunas, budines y cookies.

El brunch en Casa Planes. El vermut también ocupa un lugar importante en Casa Planes, tanto en versiones clásicas como en tragos propios. Entre ellos se encuentran el Vermut de la casa, infusionado con té chai y pomelo, el Moscato de Verano y el Tinto de Verano, además de opciones como Negroni, Aperol Spritz y Cynar Julep. Para acompañar la sobremesa, la carta incluye postres como torta de chocolate con naranja confitada y manzana asada con crema diplomata de canela y crumble.

Encontrá una gran variedad de tragos en Casa Planes. Así, el restaurante se presenta como una alternativa gastronómica en Caballito de cocina artesanal, recetas reconocibles y detalles originales en un entorno distendido, pensado para volver en diferentes momentos del día. Dirección: Planes 1400, Caballito.

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