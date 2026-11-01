Día Mundial del Veganismo: propuestas gastronómicas para descubrir nuevos sabores

Una selección de restaurantes ofrece platos elaborados sin ingredientes de origen animal, con alternativas que van desde hamburguesas y pastas hasta preparaciones creativas para disfrutar de una salida diferente.

Cada 1 de noviembre se celebra el Día Mundial del Veganismo , una fecha que busca difundir este estilo de vida y promover una alimentación libre de productos de origen animal.

La gastronomía amplía su oferta con restaurantes que incorporan ingredientes vegetales y combinaciones originales para demostrar que comer vegano también puede ser una experiencia variada y llena de sabor.

La carta vegana de SushiClub incluye entradas, piezas de sushi, un poke y una alternativa dulce, con combinaciones que incorporan vegetales, palta y salsas de inspiración asiática. Los Arrollados Primavera Vegan llevan vegetales envueltos en masa crocante, acompañados con salsa agridulce.

Entre las piezas, el Sweet Tree Roll combina vegetales salteados y palta con ceviche de palta y mango y maíz cancha frito; el Niguiri Palta Thai, por su parte, suma arroz, palta, pasta de maní, salsa tailandesa y un toque agripicante. Para quienes prefieren un plato en bowl, el Poke Furai Vegan reúne arroz avinagrado, palta, salsa teriyaki, verdeo y crocante de papa. El cierre dulce llega con la Vegan Mousse de Chocolate, preparado con chocolate semiamargo y confitura de frutos rojos.

En La Capitana —bodegón y vermutería ambientada en los 40 y 50 que rinde tributo a Eva Perón— la cocina porteña de los años 40 y 50 también tiene alternativas veganas. Una de ellas es el pastel de berenjena, preparado con berenjenas salteadas, cebolla, morrones y zanahoria, con la posibilidad de pedirlo con queso de almendras.

Dirección: Guardia Vieja 4446, Almagro.

La Ensalada Soberana combina hojas verdes y champiñones salteados en aceite de oliva con tiras de queso de almendras y vinagreta vegana. También se puede optar por una versión vegetal del clásico vigilante de fresco y boniato: el queso de almendras reemplaza al fresco y acompaña el dulce casero de boniato, aromatizado con cítricos y jengibre, con nueces y caramelo.

Dirección: Guardia Vieja 4446, Almagro.

APARTADO VEGANO EN LA CARTA DE TOKI NORI

El chef Damián Shiizu, con más de 25 años de trayectoria y tres menciones en la Guía Michelin, creó Toki Nori Bar, un handroll bar en Palermo cuya carta incluye un apartado vegano con seis variedades de inspiración japonesa. La selección combina vegetales, hongos y tofu en preparaciones que exploran distintas combinaciones de sabores y texturas.

Dirección: Thames 1780, Palermo Soho.

Entre las opciones se encuentran el León Vegano, con melena de león, palta y aceite de trufa; el Melena Tartare, con mango y pistachos, y el Gírgolo, con gírgolas rebozadas y guacamole. Los handrolls se ofrecen en versiones clásica o crunchy y se terminan de armar en la mesa, donde cada comensal tuesta el alga nori en un pequeño hornito japonés. La carta también incluye edamames condimentados con aceite de sésamo y sal marina.

PARRILLA EN SAMPA

En SAMPA, la parrilla vegetariana de Villa Crespo, la carta reúne distintas preparaciones veganas que trabajan vegetales, hongos, algas, fermentos y cocción al fuego. Entre las opciones aparecen la panera con encurtidos y chutney de la casa, el ceviche de gírgolas con leche de tigre de algas, el yakitori de portobellos con salsa de soja y whisky, sésamo, furikake y verdeo, las gírgolas a la parrilla con puré de alubias y la melena de león con demiglás de hongos y pimienta y papa rosti.

Dirección: Av. Scalabrini Ortiz 769, Villa Crespo.

También figuran las zanahorias arrolladas con nueces pecanas y crema de coliflor, con opción vegana, y el curry de cabutia con pochoclos de mandioca, también disponible en versión vegana. Para el final, el vigilante de la casa con dulce de batata casero y ricota de nueces completa un recorrido donde el producto de estación y las técnicas de parrilla definen buena parte de la propuesta.

Dirección: Av. Scalabrini Ortiz 769, Villa Crespo.

PLATOS 100% VEGETALES EN SAIGÓN NOODLE BAR

Saigón Noodle Bar destaca sus opciones veganas inspiradas en la cocina callejera vietnamita, con platos elaborados con ingredientes frescos, tofu, hongos y hierbas aromáticas. Entre las entradas se destacan los Nems fritos de hongos y tofu y los Spring rolls de tofu.

Dirección: Av. Scalabrini Ortiz 769, Villa Crespo.

En los principales, la carta incluye el Bo Luc Lac con hongos de estación; los Bun Xao Chay, con noodles de arroz y lemongrass; los Fideos Chay Xao, salteados con tofu y hongos, el Saigon bowl con tofu, arroz, vegetales, ananá y maní, y el Curry Amarillo de tofu y hongos, también servido con arroz. Una propuesta que acerca los sabores de la gastronomía vietnamita a través de alternativas 100% vegetales.

PIZZAS CON MOZZARELLA PLANT BASED EN ELÉCTRICA PIZZA

En su segundo local, ubicado en Palermo, Eléctrica Pizza presenta una propuesta que reúne pizzas artesanales, platitos, pastas caseras y un bar cultural con música en vivo. Entre las opciones veganas se destaca la Margarita Vegana, con mozzarella plant based, salsa de tomate, oliva y albahaca.

También se pueden pedir en versión vegana la Magic Mushroom, con hongos portobello y de pino, mozzarella plant based, parmesano y aceite de trufa, y la Peppe, con pepperoni vegano, salsa de tomate, mozzarella plant based, provolone ahumado, cilantro fresco y alioli de ajo y jalapeños. Para comenzar, la carta incluye gírgolas crocantes con puré de cajú, chimi y papas pai; coliflor a la leña con salsa de maní y avellanas; berenjena asada con tahini, sriracha y almendras, y hummus de arvejas con pan chato. La propuesta se completa con vinos, cervezas, coctelería clásica, limonadas y kombuchas.

SUSHI VEGANO EN NEKO

Neko cuenta con una propuesta exclusivamente pensada para el público vegano. Se destacan piezas originales como el Roll Katsu, relleno de tofu rebozado, repollo y palta ; el Roll Shiitake, tempeh de hongos, palta, mango e hilos de papa, o el Nigiri Nats, envuelto en papel de arroz, frito y bañado en salsa teriyaki con verdeo.

Dirección: La Pampa 1391, Belgrano; Velasco 471, Villa Crespo; Mercedes 3940, Villa Devoto.

También se puede optar por la selección de 16 piezas curadas por el sushiman. Toda la carta nikkei moderna fusionada con la tradición peruana y japonesa es 100% libre de gluten, para quienes buscan una experiencia cuidada y platos de autor.