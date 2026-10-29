Día Internacional del Arroz: un grano, mil sabores y lugares para descubrir

De las recetas tradicionales a las propuestas más originales, una selección de restaurantes para disfrutar este ingrediente en distintas versiones y celebrar su día alrededor de la mesa.

Cada 31 de octubre se celebra el Día Internacional del Arroz , una fecha ideal para rendir homenaje a uno de los ingredientes más versátiles de la gastronomía mundial. Presente en recetas tradicionales y propuestas contemporáneas, este cereal es protagonista de platos que atraviesan culturas y estilos culinarios.

En Toki Nori Bar , el bar de handrolls de Palermo liderado por el chef Damián Shiizu , el arroz es uno de los ingredientes centrales de la propuesta, de inspiración japonesa. Para sus preparaciones, utilizan arroz Fortuna 0000, de calidad superior. Está presente en preparaciones como los nigiris, con trucha, pesca blanca, langostino o anguila, y los chirashi, que combinan una base de arroz de sushi con pescados, mariscos, palta y otros acompañamientos.

La carta también incluye gunkan de ikura, con huevas de trucha y yema de huevo de codorniz, y de tartar de langostino y vieiras. A su vez, los handrolls ofrecen combinaciones como el Toki Furi, con trucha, furikake de shiso y maíz, salsa de rocoto suave y ciboulette; el Mar Tierra, con pesca blanca, salsa de ají amarillo y quinoa crocante, y el Teriteri, con langostino crocante, salsa teriyaki y lima. En esta cocina, el arroz funciona como base de distintas preparaciones japonesas, en combinación con pescados, mariscos y condimentos que definen sus sabores.

En Barra Chalaca , el restaurante de Gastón Acurio inspirado en las barras cebicheras del Puerto del Callao, el arroz forma parte de preparaciones que combinan técnicas e ingredientes característicos de la cocina peruana. El chaufa tapado se sirve bajo una tortilla de langostinos y chicharrón de calamar, mientras que el chaufa nikkei reúne tempura de langostinos, camote, salsa caracol y criollita de tomate y pepino, con una cocción al wok.

Direcciones: Arévalo 1392, Palermo; Bulnes 2579, Palermo; Montañeses 2599, Belgrano; Caseros 467, San Telmo.

Para quienes prefieren sabores marinos, el arroz con mariscos lleva ají amarillo, choclo, arvejas, morrón y frutos de mar, y el chijaukay marino acompaña los filetes de pesca fritos en chuño con salsa agridulce. La propuesta también contempla chaufa veggie y vegan, además de arroz con choclo como guarnición de platos criollos, entre ellos el ají de gallina y el lomo saltado.

Direcciones: Arévalo 1392, Palermo; Bulnes 2579, Palermo; Montañeses 2599, Belgrano; Caseros 467, San Telmo.

DIVERSIDAD EN KAMAY CASA GARDEL

En Kamay Casa Gardel, el chef Raúl Zorrilla explora el encuentro entre la cocina peruana y la japonesa en siete arroces que muestran la diversidad de la casa, desde preparaciones al wok hasta recetas cremosas y clásicos criollos reinterpretados, todos en porciones para compartir.

Dirección: Carlos Gardel 3131, Abasto.

Entre los salteados destacan el Aeropuerto Charapita, con chorizo huachano, cecina y plátano frito, y el Chaufa Maido, arroz al wok disponible con bife de chorizo, langostinos o pollo, y coronado con una tortilla babé rellena de chorizo huachano. No falta el Tacu tacu con lomo, que combina revuelto de arroz al ajo y porotos canarios sellado a la plancha hasta formar una corteza crujiente, y lomo saltado. Para estas preparaciones se utiliza arroz largo fino, mientras que las versiones cremosas se elaboran con doble Carolina, como la Negrita Cremosita, con tinta de calamar, chipirones, chicharrón de pescado y langostinos anticucheros. La coctelería sigue la misma línea de sabores peruanos con guiños nikkei, en un salón con cocina a la vista, patio a cielo abierto y vereda.

Dirección: Carlos Gardel 3131, Abasto.

COCINA COSTERA PERUANA EN GRAU CEBICHERÍA

En Grau Cebichería, la cocina costera peruana se expresa a través de una variedad de arroces que combinan tradición y creatividad. El Norteñito con trucha se hace con arroz largo fino cocido con chicha y mariscos, gratinado con queso fresco andino y parmesano curado, y se corona con trucha anticuchera y huancaína picante.

Dirección: Guardia Vieja 3372, Abasto.

No faltan el clásico lomo saltado y los aeropuertos. Para quienes prefieren una textura más cremosa, el arroz Meloso con mix mariscos, elaborado con arroz doble Carolina es el sugerido, así como el risotto en tinta de calamar, montado con salmón. Las limonadas originales y los cócteles llamativos completan esta propuesta que también lleva el sello del cocinero Raúl Zorrilla, y que se disfruta en un salón moderno, de iluminación tenue y atención esmerada.

Dirección: Guardia Vieja 3372, Abasto.

SABORES ASIÁTICOS EN DIEZ TREINTA

En Diez Treinta, el restaurante y listening bar de Colegiales, el arroz aparece en distintas preparaciones de una carta que combina cocina de temporada, sabores asiáticos y productos de mar. Una de las opciones es el arroz de setas, elaborado con arborio meloso, sofrito casero, caldo de hongos, demi-glace, setas variadas y parmesano.

Dirección: Crámer 1030, Colegiales.

Para quienes prefieren los sabores especiados, el curry de langostinos reúne langostinos grillados, curry amarillo de coco, vegetales frescos, arroz blanco, pan naan, hierbas y chicharrón de arroz, mientras que el KFC · Korean Fried Chicken lleva pollo frito al estilo coreano con kimchi, salsa agridulce, sésamo, verdeo y arroz. La carta también incluye arroz de mar, preparado con arborio, caldo de mejillones y langostinos, pescado grillado y langostinos cocidos en manteca de azafrán y vino blanco. Son platos que muestran distintas vertientes de la cocina del espacio, donde la gastronomía comparte escena con vinos de pequeños productores y música en vinilo.

Dirección: Crámer 1030, Colegiales.

COCINA COSTERA EN LA PESCADORITA

En La Pescadorita, restaurante de Palermo especializado en pescados y mariscos, el arroz forma parte de distintas preparaciones inspiradas en la cocina costera. Para la paella de pescados y mariscos, el chef David Ribulgo utiliza arroz bomba, una variedad que absorbe el fumet durante la cocción y mantiene su estructura. La receta combina calamaretti, langostinos, mejillones y pesca fresca, junto con un sofrito de cebolla, morrón y tomate, azafrán y vino blanco.

Dirección: Humboldt 1905, Palermo.

La cocción termina a fuego más alto para formar el socarrat, la capa de arroz tostado que se desarrolla en la base de la paellera. La carta también incluye paella negra con pulpo, chipirones y vieiras, cazuela de mariscos con arroz azafranado y arroz meloso (con Carnarolli) con frutos de mar. Con 15 años de trayectoria, el restaurante combina recetas de tradición costera con pescados y mariscos frescos, en una propuesta que tiene al producto de mar como eje.