Uno a uno, los mejores pan dulces para esta Navidad desde $14.000

Falta poco para la Navidad y la comida dulce es la opción más esperada para las mesas familiares. El producto que corona las reuniones para las fiestas es el Pan Dulce y en 2025 llegan las mejores alternativas, con recetas que expresan tradición y dedicación, junto a ingredientes únicos y recetas exquisitas.

La receta de la pizzería Güerrín se mantiene intacta desde 1952, con un proceso artesanal pieza por pieza: horneado a leña, sin conservantes ni aromatizantes artificiales y con una selección minuciosa de ingredientes premium —miel, almendras, castañas de cajú, nueces, pasas de uva y fruta abrillantada.

Con un peso de 1.300kg, su producción diaria es de 600 unidades con filas que van desde media cuadra hasta la esquina. Su valor es de $42.000 en el local, con envío gratis a todo el país a través de su web guerrin.com.ar/tienda.

En Levando , la Navidad se celebra con un pan dulce diseñado especialmente para la temporada. Cuenta con harinas orgánicas, frutos secos, cranberries y una pasta de naranja natural que aporta perfume y frescura .

Su fermentación lenta permite lograr una miga liviana, húmeda y muy fácil de comer , fiel al estilo de la panadería: procesos cuidados, materias primas nobles y búsqueda de sabor desde el origen. El pan dulce está disponible en dos presentaciones: en medio kilo, a $20.000, y en 850 gramos, con caja de Levando, a $35.000 .

Alo's

Alo’s Boutique presenta su edición especial de pan dulce, con una propuesta que reafirma la identidad culinaria del chef Alejandro Féraud y su enfoque en técnicas artesanales. Con un valor de $45.000, cada pan dulce se elabora a partir de una masa de fermentación lenta que aporta una miga húmeda, perfumada y de textura delicada, mientras su cobertura brillante realza su carácter único.

La línea contempla dos versiones: una clásica de frutos secos e higos confitados y otra orientada a paladares con más intensidad, combinando chocolate, naranjas confitadas y chips de cacao que equilibran dulzor y acidez.

Desde el 15 de diciembre está disponible la Box Dulce de Fiestas, una edición limitada que reúne preparaciones artesanales de la casa: pan dulce, turrón de almendras, mantecol casero, avellanas bañadas en chocolate, mix premium de garrapiñadas, galletas de jengibre decoradas, una botella de Hileras de Alo’s y un queso Rosens de oveja.

Con un valor de $120.000, la caja se retira exclusivamente por Alo’s Boutique y se posiciona como una opción gourmet para regalar o compartir en la mesa de fin de año.

Biasatti

En Colegiales, Biasatti Pastificio Centrale, comandado por los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford, dedicado a pastas, café de especialidad y pastelería premium, presenta su panettone artesanal para la mesa festiva 2025. Elaborado con ingredientes frescos y de alta calidad, y utilizando masa madre, se ofrece en dos variedades listas para llevar.

Cada unidad pesa 400 gramos y su primera versión combina pasas de uva con naranjas confitadas y tiene un valor de $23.000. La segunda incluye una mezcla de frutos secos por $27.000. Ambas opciones están disponibles para take away en su local.

La Parolaccia

Con casi tres décadas de historia y fiel a su impronta italiana, La Parolaccia vuelve a presentar su clásico panettone artesanal: una propuesta elaborada a partir de una receta familiar que obtiene una masa tierna y aireada, combinando una armónicamente una cuidada selección de ingredientes.

En su interior se destacan frutos secos, castañas de cajú, almendras y nueces, junto con higos en almíbar y frutas abrillantadas incorporadas con precisión para lograr un sabor equilibrado. Se corona con un glaseado de jalea y un packaging elegante que acompaña la identidad del producto. Cada pieza pesa aproximadamente 1 kilo y se ofrece a $32.000, ya disponible en todas sus sucursales.

Las medialunas del Abuelo

Las Medialunas del Abuelo, que ya cumple 25 años de trayectoria y cuenta con más de 180 sucursales en todo el país, presenta una nueva edición de su Pan Dulce Artesanal, un clásico producido únicamente para la temporada de fin de año.

El pan dulce se elabora con masa madre y un fermentado lento, un proceso que aporta una textura esponjosa, humedad equilibrada y un aroma característico, resultado del trabajo artesanal que distingue a la marca desde sus inicios. La masa combina frutas abrillantadas y confitadas, junto con un mix de nueces, almendras y castañas, mientras que la cobertura se termina con frutos secos y cerezas, logrando una presentación clásica y generosa.

Cada unidad pesa 500 gramos y se entrega en una bolsa institucional, pensada tanto para consumo personal como para regalo. El precio sugerido es de $14.600 y el producto puede adquirirse vía compra online o directamente en sucursales, con la opción de consultar disponibilidad según cada punto de venta.

El Pan Dulce Artesanal estará disponible durante toda la temporada de Fiestas. Una propuesta estacional que vuelve cada año y que refleja la identidad de la marca y su compromiso con “la tradición más rica".

Puchero

Para las celebraciones de fin de año, Puchero presenta su línea de pan dulces artesanales para llevar, elaborados mediante un proceso de fermentación prolongada que prioriza el desarrollo de la masa y una textura equilibrada.

La propuesta se compone de tres versiones: una clásica, con frutas abrillantadas, pasas y frutos secos, finalizada con glaseado; una de chocolate, que incorpora frutos secos y cobertura de chocolate y una tercera que suma pasta de pistacho y pistachos a la base de chocolate y frutos secos.

Cada variedad se ofrece en dos tamaños: el formato de medio kilo, con un valor de $14.900, y el de un cuarto de kilo, a $8.000. La producción está pensada exclusivamente para retiro por el local y se integra como una opción para acompañar la mesa festiva con una elaboración cuidada y de perfil tradicional.