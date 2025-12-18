Llega la Navidad a On City con las mejores ofertas + Seguir en









Se podrán realizar compras en las más de 200 sucursales de On City así como en el sitio web oficial.

Se podrán realizar compras en las más de 200 sucursales de On City así como en el sitio web oficial.

Con la llegada de las fiestas On City, el marketplace líder en variedad de productos para toda la familia, se prepara para recibir la navidad con las mejores promociones. Desde artículos para el hogar hasta electrodomésticos, On City se convierte en el destino ideal para las compras navideñas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La propuesta este año incluye hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y miles de productos de todas las categorías con descuentos imperdibles como aires acondicionados, rodados, consolas, perfumes, juguetes, bazar, auriculares, celulares, televisores, accesorios de gimnasio, aire libre y mucho más.

Para quienes aún no han aprovechado las ofertas navideñas hay tiempo hasta el miércoles 24 de diciembre y para que nadie se quede sin su regalo, el domingo 21 de diciembre las sucursales estarán abiertas.

Pensando en aquellos clientes que no cuenten con tarjeta de crédito o prefieren no utilizarla, la empresa ofrece la opción de On City Crédito. Esta opción permite a los compradores adquirir los productos deseados únicamente con su DNI. Además, obtienen hasta un 20% de descuento y comienzan a pagar recién en febrero del próximo año, con cuotas fijas que facilitan el acceso a los mejores productos.

Se podrán realizar compras en las más de 200 sucursales de On City así como en el sitio web oficial www.oncity.com. Para aquellos que prefieren no salir de casa, estas pueden ser enviadas a domicilio o retiradas en cualquiera de las sucursales de la cadena de forma gratuita.

Pensando en la tranquilidad de sus clientes, On City ofrece su Protección On City, un servicio que resguarda los productos adquiridos por hasta 5 años. Ideal para quienes desean proteger sus compras y asegurarse de que su inversión esté cubierta durante el largo plazo.

Temas Navidad