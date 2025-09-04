Vuelve el festival de hamburguesas más grande del país con dos días de competencia federal e internacional

Este año, el evento se realizará en dos jornadas, donde se definirán los títulos de “Mejor Hamburguesa de Argentina” y “Mejor Hamburguesa del Festival”.

El fuego vuelve a encenderse y las planchas ya están listas. La cuarta edición de BurguerPalusa , el festival que reúne a las mejores hamburgueserías del país y del mundo, ya tiene fecha y formato confirmado. Este año, se realizará en dos jornadas imperdibles , donde se definirán los títulos de “Mejor Hamburguesa de Argentina” y “Mejor Hamburguesa del Festival” .

Organizado por The Food Truck Store , quien este año fue reconocida entre las 25 hamburgueserías mejores del mundo según el ranking de los expertos Burguer Dudes; y para esta edición 2025 promete superar todas las expectativas. En esta oportunidad, se llevará a cabo en dos jornadas: el 20 y 21 de septiembre en Tribuna Plaza, dentro del Hipódromo de Palermo, CABA, con una agenda cargada de sorpresas y actividades pensadas para disfrutar con amigos o en familia.

Rodo Cámara, creador de TFTS y del BurgerPalusa, ya puso en marcha el proceso de preselección de las hamburgueserías nacionales que competirán por el título local.

A modo de compartir la experiencia, visibilizar la cultura hamburguesera a nivel nacional, Rodo comenta: “Para este año decidimos documentar este paso a paso, darnos el tiempo y el espacio para justamente poder potenciar la calidad que tenemos en Argentina y dar a conocer todo lo que hacen sus hacedores en cada rincón de nuestro hermoso país”.

UNA NUEVA EDICIÓN QUE PROMETE

Como en cada año, el line up augura una amplia oferta de actividades que va desde charlas de expertos, shows en vivo y juegos, hasta el tradicional Paseo Hamburguesero que este año redobla la apuesta con la presencia de grandes restaurantes que le rinden tributo a la hamburguesa y presentarán sus propuestas exclusivas. Pony Line, Acido, Picarón, Oli Café, The Food Truck Store (puesto 23° del mundo por BURGER DUDES) Gordo Vegano (opcion vegana) y Bacanal de Chaco (opcion SIN TACC); junto a los ganadores de la Competencia Federal 2024, Harlem de Rio Negro y Smashclub de Mendoza; que obtuvieron el voto del jurado y el de la gente respectivamente.

En esta edición vuelve George Motz reconocido en el mundo entero, presente en el ranking “100 Best” de la revista del New York Times, y en esta oportunidad se presentará con la experiencia “Masterclass George Motz” con entrada exclusiva y cupos limitados, donde sus fanáticos podrán convertirse en protagonistas y cocinar junto al gurú de las hamburguesas. Serán tres clases magistrales de una hora y media cada una, divididas en ambas jornadas, en la cuales los participantes podrán perfeccionar la técnica “smash” y degustar lo realizado, con la guía y acompañamiento del mítico maestro hamburguesero.

Un jurado de expertos como George Motz, Santiago “ Sandals” Burgers, Rodo Cámara, y otros especialistas en la materia tendrán el enorme desafío de probar todas las propuestas de las finalistas, puntuar y anunciar al cierre los ganadores de la edición 2025.

Este año el ganador por “voto del jurado” se llevará un trofeo, equipamiento gastronómico y $2 millones de pesos en papas fritas de MCCAIN. Mientras que el que se lleve el galardón por “voto de la gente” ganará el trofeo, también equipamiento gastronómico y $2 millones de pesos en queso cheddar de MILKAUT PROFESIONAL. A su vez, la hamburguesa elegida por el jurado estará presente en el menú de TFTS durante el mes de octubre en todas las sucursales.

El cierre del día sábado será a puro ritmo con el DJ SET Polenta sumado a la presencia de músicos como Hernan y la Champion Liga, y para el último día se suman Los Totora en el escenario central, donde se anunciarán a los ganadores de cada Competencia.

CUÁNDO Y DÓNDE: El BurgerPalusa 2025 se llevará a cabo en dos jornadas el 20 y 21 de septiembre en Tribuna Plaza, dentro del Hipódromo de Palermo, CABA.