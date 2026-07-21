Qué edad tendrán los subcampeones del Mundial 2026 en la próxima Copa del Mundo + Agregar ámbito en









El tiempo ya empezó a correr rumbo a la próxima Copa del Mundo y el plantel argentino afrontará un nuevo desafío generacional.

Los 26 futbolistas convocados por Lionel Scaloni en el Mundial 2026 tendrían edades muy diferentes de cara a la próxima Copa del Mundo. @Argentina

La Selección argentina ya comenzó a mirar hacia el futuro y la edad que tendrán los 26 convocados por Lionel Scaloni en el Mundial 2030 permite imaginar cómo podría ser la próxima cita mundialista. Con Lionel Messi proyectado con 42 años y una base consolidada que atravesará su plenitud futbolística, el panorama abre interrogantes sobre la renovación del plantel.

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Tras la final del Mundial 2026, el foco ya empieza a posarse en la Copa del Mundo que organizarán España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay. Si bien faltan cuatro años, la proyección de edades permite dimensionar qué jugadores llegarían con experiencia, quiénes estarían en el mejor momento de sus carreras y cuáles serán los más jóvenes del grupo.

Messi y Otamendi, los más experimentados Si ambos decidieran continuar en la Selección, Lionel Messi y Nicolás Otamendi tendrían 42 años en el Mundial 2030. Detrás de ellos aparecerían Gerónimo Rulli, con 38, y Emiliano "Dibu" Martínez y Nicolás Tagliafico, ambos con 37.

En el siguiente escalón figuran Juan Musso y Rodrigo De Paul, quienes llegarían con 36 años, mientras que Leandro Paredes tendría 35 y Giovani Lo Celso alcanzaría los 34. Todos forman parte del núcleo de futbolistas con mayor recorrido dentro del ciclo de Scaloni.

Lionel Messi y Nicolás Otamendi llegarían al Mundial 2030 con 42 años y serían los futbolistas de mayor edad entre los convocados. El grueso del plantel estará entre los 29 y 33 años La mayor parte de los convocados llegaría a 2030 en una edad considerada ideal para el alto rendimiento. Gonzalo Montiel y Marcos Senesi tendrían 33 años, mientras que Cristian Romero, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Lautaro Martínez y Nicolás González alcanzarían los 32.

Con 31 años aparecerían Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Facundo Medina, mientras que Julián Álvarez disputaría el torneo con 30. Más abajo quedarían Enzo Fernández, Thiago Almada y José Manuel López, todos con 29 años, una edad que suele representar el punto más alto de la carrera de muchos futbolistas. Los más jóvenes pensando en el futuro Entre los jugadores con mayor proyección aparecen Giuliano Simeone, quien tendría 27 años, y los dos más jóvenes de la lista: Valentín Barco y Nicolás Paz, ambos con 25 años. La proyección deja en evidencia que, más allá de las posibles renovaciones que puedan producirse en los próximos años, la base del plantel argentino llegaría al Mundial 2030 en una etapa de madurez futbolística, combinando experiencia con futbolistas que todavía estarán lejos del tramo final de sus carreras. Nicolás Paz y Valentín "Colo" Barco serían los más jóvenes del plantel rumbo a 2030, ya que disputarían la Copa del Mundo con apenas 25 años. La edad que tendrían los 26 convocados de Scaloni en el Mundial 2030 Lionel Messi – 42 años

– 42 años Nicolás Otamendi – 42 años

– 42 años Gerónimo Rulli – 38 años

– 38 años Nicolás Tagliafico – 37 años

– 37 años Emiliano "Dibu" Martínez – 37 años

– 37 años Juan Musso – 36 años

– 36 años Rodrigo De Paul – 36 años

– 36 años Leandro Paredes – 35 años

– 35 años Giovani Lo Celso – 34 años

– 34 años Gonzalo Montiel – 33 años

– 33 años Marcos Senesi – 33 años

– 33 años Lautaro Martínez – 32 años

– 32 años Lisandro Martínez – 32 años

– 32 años Nicolás González – 32 años

– 32 años Nahuel Molina – 32 años

– 32 años Cristian "Cuti" Romero – 32 años

– 32 años Exequiel Palacios – 31 años

– 31 años Alexis Mac Allister – 31 años

– 31 años Facundo Medina – 31 años

– 31 años Julián Álvarez – 30 años

– 30 años José Manuel López – 29 años

– 29 años Enzo Fernández – 29 años

– 29 años Thiago Almada – 29 años

– 29 años Giuliano Simeone – 27 años

– 27 años Valentín Barco – 25 años

– 25 años Nicolás Paz – 25 años