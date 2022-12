Lipton dejó ayer de ser funcionario en EE.UU. y se despidió de Argentina

Antecedentes

La relación de Lipton con Argentina comenzó el primer mes del 2018, cuando alertó desde su cargo del Fondo sobre las dificultades que tendría el país para refinanciar las deudas que vencían ese año. El número dos del organismo dio aviso entonces a su jefa Christine Lagarde, quién llegó en marzo al país de visita extraoficial, y se encontró con Macri y el entonces ministro de Economía Nicolás Dujovne para hablar de un potencial restablecimiento de las relaciones entre el FMI y la Argentina, sabiendo, por boca de Lipton, sobre las necesidades financieras del país. Finalmente el acuerdo se dio, y Argentina comenzó su carrera pasiva con el organismo. Luego, en agosto de 2018 Macri enfrentaba una corrida cambiaria, con reservas más que débiles en el BCRA. El gobierno de entonces realizó un pedido oficial para que los dineros provenientes desde Washington ayudaran a la entidad que manejaba entonces Luis “Toto” Caputo a enfrentar la embestida. La idea era dar batalla con la estrategia de aportar todos los dólares que el mercado pidiera, con el objetivo de dar la imagen que el Gobierno no vulneraría el derecho de los ahorristas de todos los niveles para acceder a las divisas.

Argumentos

El pedido de la Argentina se enfrentó con la negativa radical Lipton. El Heredero ideológico de Anne Krueger, se oponía militantemente a violentar el artículo VI de la carta orgánica del FMI, donde se explicita que “ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. El técnico de Washington no formaba parte en las misiones del FMI que negociaron, avalaron y luego fiscalizaron el stand by, pero liberó de responsabilidades a sus colegas que sí participaron. Macri llamó a Trump para pedirle que presionara/habilitara al FMI para que le permitiera el uso del dinero del stand by para realizar política cambiaria. El norteamericano ni lo pensó. Llamó a su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que a su vez telefoneó a Lipton para darle la orden de obedecer a Macri si quería permanecer en su cargo. Lipton finalmente aceptó y firmó el permiso para que el país dispusiera de unos u$s6.000 M para contener eventuales corridas cambiarias, con un límite diario de u$s250 M, inaugurando una etapa de estabilidad cambiaria y de huida masiva de fondos que tendría su Waterloo el 12 de agosto de 2019, luego del resultado de las PASO.

Lipton renunció al FMI y fue llamado por Yellen. Fue desde allí que tomó nuevamente contacto con la realidad del país, al tener que recomendar a la secretaria del Tesoro cómo votar ante el Facilidades Extendidas negociado entre Martín Guzmán y Kristalina Georgieva. La recomendación de Lipton fue la oficial que el 25 de marzo pasado tomó el directorio del organismo: se votaría a favor del acuerdo, pero sin ningún tipo de facilidades especiales. Incluyendo la posibilidad de una caída en las tasas de interés aplicables al acuerdo.

Lipton volvió a protagonizar un evento con el país más cerca en el tiempo. El 12 de septiembre Lipton recibió en su despacho a Massa para hablar del futuro de la relación entre el país y el gobierno de los Estados Unidos. En un momento ambos se sorprendieron por la apertura de la puerta principal del despacho del ahora ex asesor, y el ingreso de Yellen para saludar al ministro argentino. El último opus en la relación se dio ayer.