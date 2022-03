Lizy Tagliani se quebró al enterarse de la nueva pareja de su ex

Lizy Tagliani Lizy Tagliani. Twitter Lizy Tagliani

La panelista del programa, Marcela Tauro, fue quien recibió el audio donde Tagliani cuenta que "hace un tiempito" que se venía hablando y viendo con su ex pareja. "Antes de que se vaya a Córdoba hicimos una cenita relinda, donde nos dijimos cosas muy lindas y donde estábamos tratando de salir adelante por el amor que nos tenemos, sea cual sea el vínculo, pero que termine de la mejor manera porque es alguien muy importante en mi vida”, explicó la conductora.

El mismo medio se acercó antes a la humorista para preguntarle por esta situación. Lizy se sorprendió ante esta revelación y salió corriendo del lugar para no enfrentarse a las cámaras. Después en el audio que difundio la periodista de espectaculos, Tagliani profundizó sobre su estado emocional: "Yo me siento muy sola. Entonces cuando me dijeron eso, casi me muero. No podía creer lo que me estaba pasando, pero además quiero decir que yo no tengo nada que ver esto. Esto es una historia de él".

Por último, la conductora contó que Alturria le dijo que "es mentira", su relación con Antonela. "Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera. De salir con quien quiera y no es algo que me pertenezca”, remarcó Tagliani.