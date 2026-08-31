Los bancos argentinos están baratos: ¿la oportunidad compensa el riesgo?

Mientras el Merval lateraliza, los bancos vienen corrigiendo y sus múltiplos cayeron más del 50% desde los picos de 2024. Pero los balances muestran señales de mejora: baja la mora, sube la rentabilidad y el ciclo de crédito recién arranca.

El S&P Merval cerró la semana con fuerte rebote, impulsado por bancos y energéticas, mientras el riesgo país cayó a mínimos de la gestión tras la mejora de calificación crediticia y el dato de inflación de mayo

El Merval de las últimas semanas viene lateralizando con calma, sostenido en gran parte por el sector energético, que sigue mostrando fortaleza relativa gracias a Vaca Muerta. Pero los bancos vienen corrigiendo. ¿Qué está pasando?

Veamos a comparación el gráfico de Galicia, el banco más representativo (los otros se movieron prácticamente igual, ya que la correlación es altísima):

Galicia está por debajo de los niveles posteriores a las elecciones legislativas de octubre del año pasado.

Gracias a esa debilidad (y sentimiento) entra algo interesante: la valuación. Veamos el precio sobre el valor libros (Price to book value) de los principales bancos:

Comparado con los picos de 2024 y comienzos de 2025, cuando varios de estos papeles llegaron a cotizar entre 2,5 y 3 veces book value en plena euforia post blanqueo, la compresión de múltiplos supera el 50%. Nadie puede decir hoy que hay entusiasmo desmedido con los bancos argentinos.

Y acá conviene meterse en los balances, porque el caso de Galicia es revelador. El grupo reportó en el segundo trimestre una caída del 14% en las provisiones por incobrabilidad respecto del primer trimestre, tras 19 meses seguidos de deterioro en la calidad de cartera de toda la banca.

A nivel sistémico el dato acompaña, ya que según el último informe del BCRA, la irregularidad de crédito al sector privado bajó de 7,7% a 7,6% entre mayo y junio, cortando la racha alcista que venía desde fines de 2024.

En rentabilidad, Galicia mostró una recuperación fuerte: ganó $258.322 millones en el trimestre, 264% más que en el primero y 12% por encima de igual período de 2025, con ROE saltando de 3,2% a 11,3%. La mejora vino de la baja de tasas (menor costo de fondeo), mejor rendimiento de la cartera de títulos públicos y menor impacto negativo por posición monetaria neta gracias a la desinflación.

La incertidumbre relevante es claramente las elecciones presidenciales de 2027, algo que ya se empieza a jugar y sentir. Y los bancos son, dentro del Merval, el activo con mayor sensibilidad al ciclo argentino.

Si el crédito sigue expandiéndose desde una base históricamente baja en términos de PBI, y la mejora en la mora que ya asoma en los balances se consolida, la palanca operativa de estos negocios es enorme y el upside también. El riesgo, como siempre en la Argentina, es que el escenario macro se complique antes de que ese ciclo termine de consolidarse, y ahí los bancos vuelven a ser el sector que primero y más fuerte lo sufre.

Para el que tiene horizonte de mediano plazo, hoy estás comprando un sector con un ciclo de crédito que recién arranca y una valuación que refleja cautela, no euforia. Que estos múltiplos se sostengan, se compriman más o empiecen a revertir depende de varios factores.

Pero hay algo importante: el mercado no va a esperar a las elecciones de 2027 para empezar a moverse. Si durante el próximo año la inflación sigue bajando, se recupera el salario real, vuelve a ganar tracción la economía y empieza a consolidarse un escenario de continuidad política, las acciones van a empezar a subir antes.

En definitiva, no hace falta ser extremadamente optimista con Argentina para que los bancos resulten interesantes a estos precios. El riesgo político y macro sigue estando, pero justamente por eso los múltiplos son los que son. Si el escenario empieza a despejarse, el mercado probablemente empiece a pagar antes de que desaparezca la incertidumbre, y ahí radica buena parte de la oportunidad. ¿Hay riesgo? Seguro. ¿La oportunidad compensa suficientemente ese riesgo? Yo creo que sí.

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