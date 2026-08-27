Banco Patagonia se queda con el negocio minorista de BIND e incorpora 28 sucursales a su red

La entidad incorporará la cartera de banca minorista y previsional, junto con los empleados afectados por la operación. BIND mantendrá su banca privada y concentrará su estrategia en empresas y servicios financieros digitales.

Con la adquisición, Banco Patagonia elevará su cartera desde los cerca de un millón de clientes actuales hasta aproximadamente 1,2 millones.

Banco Patagonia acordó este jueves la compra del negocio de banca minorista y previsional de Banco Industrial (BIND) , una operación que le permitirá sumar 28 sucursales, alrededor de 200.000 clientes y el personal vinculado con ese segmento , según pudo saber Ámbito de fuentes del mercado.

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La transacción comprende la transferencia parcial del fondo de comercio de BIND, junto con los activos y pasivos relacionados con la cartera adquirida. Esto incluye los clientes, sus cuentas, productos asociados y los colaboradores alcanzados por el acuerdo .

Con la adquisición, Banco Patagonia elevará su cartera desde los cerca de un millón de clientes actuales hasta aproximadamente 1,2 millones . La entidad, controlada por Banco do Brasil, cuenta actualmente con más de 200 puntos de atención distribuidos en todo el país.

Fuentes del mercado indicaron a este medio que el cierre de la compra se concretaría a principios de 2027 . La operación todavía deberá cumplir las condiciones establecidas en el contrato y recibir las correspondientes autorizaciones del Banco Central (BCRA), la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la ANSES .

El acuerdo incluye 28 sucursales de Banco Industrial ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Tucumán.

La única oficina que quedó fuera de la transacción es la Casa Central de BIND, ubicada en avenida Santa Fe 880, en la Ciudad de Buenos Aires, que continuará bajo la titularidad y operación del grupo financiero.

La compra permitirá a Banco Patagonia ampliar tanto su base de clientes como su presencia territorial, especialmente en algunos de los principales centros urbanos y productivos del país.





La operación también prevé el traspaso a Banco Patagonia de los trabajadores de BIND vinculados con las actividades transferidas, con el reconocimiento de su antigüedad y de los derechos laborales adquiridos.

Hasta que se concrete el cierre, los clientes continuarán operando con normalidad y mantendrán los mismos productos, condiciones y canales de atención. Los dos bancos también conformaron un comité conjunto para garantizar una transición y migración ordenadas.

BIND se enfocará en empresas y banca digital

La operación no implica la salida de BIND del sistema financiero, sino una redefinición de su estrategia. El grupo mantendrá su Casa Central, la Banca Privada Zafiro y la totalidad del negocio destinado a pymes, grandes empresas y clientes corporativos.

La entidad buscará reasignar el capital y las capacidades que actualmente destina al negocio minorista hacia los segmentos en los que considera que posee mayores posibilidades de crecimiento y escalabilidad.

En ese sentido, BIND anticipó que profundizará sus inversiones en banca de empresas y corporativa, administración de cobros y pagos, inversiones, Banking as a Service (BaaS), desarrollo de interfaces de programación (API) y servicios financieros integrados en plataformas no bancarias, conocidos como embedded finance.

“Esta operación marca un hito en nuestra evolución y nos permite concentrar toda nuestra energía y capital en construir el BIND del futuro”, afirmó Andrés Prida, presidente de Banco Industrial.

“El sistema financiero cambió y nosotros estamos acelerando nuestra transformación para ser un banco cada vez más simple, tecnológico y escalable. Estamos reasignando nuestros recursos para invertir fuertemente en el segmento de empresas y en el ecosistema digital, que es donde aportamos nuestro mayor valor y donde vemos nuestra principal oportunidad de crecimiento”, agregó.

La transferencia de la cartera minorista forma parte de una estrategia más amplia del grupo para consolidarse como un ecosistema financiero orientado a empresas y servicios digitales.

Además del banco, el conglomerado está integrado por BIND Garantías, BIND Inversiones, BIND Seguros, BIND Broker de Seguros, BIND PSP, BIND Leasing, bindX, Credicuotas, Tienda Júbilo, Poincenot Tech Studio y NatanVC.

En las comunicaciones remitidas a la Comisión Nacional de Valores (CNV), BYMA y A3 Mercados, Banco Patagonia y Banco Industrial informaron que mantendrán al mercado actualizado sobre el cumplimiento de las condiciones y el cierre definitivo de la operación.