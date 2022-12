Los fondos CER y dólar linked acumulan rescates por $59.000 millones en diciembre

Un informe de Aurum Valores detalló que en septiembre, una buena parte de la emisión neta por dólar soja se destinó a suscripción de FCI. “Ese posicionamiento de fondos fue una de las razones que permitió mejorar el roll over de la deuda del Tesoro. En esta ocasión, eso no ocurre. Si lo medimos en proporción a lo emitido, ya que esta vez es menor porque la liquidación de dólares también lo es, la observación no cambia: en septiembre el 41,4% de lo emitido llegó por distintas vías al FCI, mientras que en esta ocasión solo el 0,01% se acumuló en FCI”, precisó.

Ezequiel Ferrando, Head Portfolio Manager en Mariva Asset Management, señaló: “En lo que va de diciembre los rescates de los fondos CER y dólar linked totalizaron $59.000 millones, lo que representa aproximadamente el 10% y el 5% del patrimonio de cada tipo de fondo respectivamente. Durante el mismo período, se registraron ingresos a los fondos Money Market por $48.000 millones, con lo cual, podemos inferir que parte de esos rescates de los fondos de renta fija fueron a parar a fondos de dinero, bajando exposición al riesgo soberano, reduciendo volatilidad y duration de las inversiones. Por otra parte, vimos mayores necesidades de pesos por parte del agro, principalmente como consecuencia de la sequía que impacta tanto en pérdidas directas como en demoras en las campañas de siembra. Este evento se evidencia también en la campaña del dólar soja II, con menores liquidaciones y, en muchos casos, utilización de lo producido para cubrir gastos. El incremento de saldos remunerados en dólar linked (cuenta especial para dólar soja) ha tenido un incremento mucho menor al del programa de septiembre”.

Así, Ferrando concluye que “es probable que esas necesidades de pesos, por parte de uno de los sectores más dinámicos de la economía, hayan impactado directamente en la industria de FCI”.

Por su parte, en cuanto a los rescates de los FCI, Pablo Repetto, head of research en Aurum Valores, señaló que “en general se destinaron a Money Market y a instrumentos a tasa fija privilegiando liquidez a rendimiento”. Y agregó: “Influyó también el hecho de que la inflación dio un poco más baja y circularon versiones de una posible baja en la tasa de interés. La baja del ritmo de devaluación también pudo influir en menos demanda de dólar linked, además de la proliferación de dólares sectoriales que moderan el riesgo de un salto discreto”.

Y en cuanto al destino de los pesos del dólar soja, Repetto planteó que hay un aumento de depósitos transaccionales, algo a plazos fijos y bonos en dólares comprados contra pesos. Y aclaró: “Sin embargo, esos pesos usados para comprar bonos igualmente luego se reciclan y hacen crecer los depósitos”.