Luis Caputo reafirmó el rumbo económico: "Nada va a cambiar ni el lo fiscal, ni en lo monetario y cambiario"







El ministro de Economía habló esta noche luego de la dura derrota electoral de La Libertad Avanza ante el peronismo en las elecciones provinciales.

Luis Caputo, ministro de Economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló esta noche luego de la dura derrota en las elecciones bonaerenses de este domingo, donde el peronismo se alzó con el 46% de los votos, ampliamente por encima del 33,86% de La Libertad Avanza. "Nada va a cambiar ni el lo fiscal, ni en lo monetario y cambiario", dijo y remarcó el rumbo del plan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1964860700741996694&partner=&hide_thread=false Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario.

Un abrazo a todos — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 8, 2025

Consumada la derrota electoral de esta noche, el jefe del equipo económico del gobierno nacional aseguró que no habrá modificaciones en el programa macroeconómico. "Nada va a cambiar en lo económico", sentenció el ministro en una publicación en su cuenta de "X".

Fuerza Patria se impuso con holgura en las elecciones bonaerenses y le dio un duro revés a las aspiraciones de La Libertad Avanza de mostrar un primer golpe de cara a octubre.

El triunfo se consolidó principalmente en la primera y la tercera sección electoral, de acuerdo a los primeros datos oficiales del recuento de votos, y logró victorias en la Cuarta, Séptima y Octava secciones. Como ejemplo, en La Matanza, la lista que encabezaron la vicegobernadora, Verónica Magario, y Fernando Espinoza dobló en votos a LLA, con el 56% de los votos.

Noticia en desarrollo-.