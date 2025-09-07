Votó Máximo Kirchner: "Me preocupa más lo que hace Luis Caputo que lo que hace Karina Milei"







Máximo Kirchner se refirió a la gestión del actual ministro de Economía. Saliendo de votar, enunció que "hay que ejercer" dicho derecho y también habló de la situación de su madre.

“Pasaron como 100 días de que la presidenta del PJ está en una domiciliaria”, denunció sobre la situación de su madre, Cristina Kirchner. Captura

El diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, emitió su voto durante las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires. Abordado por la prensa, se refirió al ministro de Economía Luis Caputo y expresó que le "preocupa más" lo que hace él que la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.

"Me preocupa la economía, me preocupa más lo que hace Toto Caputo que lo que hace Karina Milei", sostuvo el hijo de Cristina Kirchner tras sufragar en la Escuela 5 de Tolosa.

Allí también aludió ante los micrófonos a la situación de su madre: “Pasaron como 100 días de que la presidenta del PJ está en una domiciliaria”, denunció y agregó que "la sociedad va a validar o no una forma de manejar el país; vamos a ver cómo participa la sociedad, hay que ejercer el derecho".

Las perlitas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires Se abren las urnas en la provincia de Buenos Aires y como siempre aparecen las "perlitas electorales", esos hechos curiosos, llamativos o insólitos que ocurren durante una jornada electoral y que suelen destacarse como anécdotas pintorescas.

Si bien las "perlitas electorales" no forman parte central de la información política como los resultados o el desarrollo del comicio, sino que son detalles de color que ayudan a mostrar el costado más humano o inesperado de las elecciones. Y en esta ocasión arrancaron con todo.

La jornada electoral comenzó con una fuerte provocación política. En el Instituto Pedro Poveda (Agustín Álvarez 1431), en Vicente López, los padrones exhibidos en la puerta amanecieron vandalizados con la inscripción "3%" junto al nombre de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien debe votar en esa institución. El hecho es la primera "perlita" de los comicios y se da en un clima de alta tensión. Según supo Noticias Argentinas, la inscripción "3%" es la chicana utilizada por la oposición para sugerir una caída de imagen de LLA, pero el ataque ocurre en simultáneo al escándalo interno por los audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.