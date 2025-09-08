Las repercusiones internacionales de la dura derrota de La Libertad Avanza en las en la Provincia

El peronismo se impuso por casi 14 puntos en la provincia de Buenos Aires y la derrota de La Libertad Avanza fue replicada por diarios de España, Reino Unido, Brasil, Uruguay y Chile.

El revés electoral del oficialismo tuvo repercusión en la prensa extranjera. El diario El País de España tituló: “El peronismo arrasa en Buenos Aires y desafía la gobernabilidad de Milei” , y destacó que “el partido de Cristina Kirchner supera por más de 13 puntos a los candidatos ultraderechistas en la elección para legisladores provinciales” .

En la misma línea, el Financial Times de Reino Unido publicó: “Javier Milei sufre un duro revés en las elecciones de Buenos Aires” . El medio británico advirtió además: “Crece la presión sobre el presidente libertario por su agenda de reformas y el escándalo de corrupción antes de las elecciones intermedias de octubre” .

En Uruguay, El Observador remarcó una “derrota libertaria en todos los escenarios de provincia de Buenos Aires”, mientras que la prensa brasileña también recogió el impacto político.

repercusiones elecciones provincia el-observador

Folha de Sao Paulo tituló: “Milei sufre derrota en elecciones en la provincia de Buenos Aires en medio de la crisis”, y señaló que “la imagen del presidente se ve empañada tras el audio de presunta corrupción que involucra a su hermana Karina”.

repercusiones elecciones provincia folha-sp

Por último, en Chile, La Tercera se refirió a una “paliza en legislativas de la provincia de Buenos Aires” y sostuvo que “Milei ve amenazado el rumbo de la economía” tras el resultado adverso.

repercusiones elecciones provincia la-tercera

Axel Kicillof celebró una "aplastante victoria" peronista con mensajes a Cristina Kirchner, Sergio Massa y sindicalistas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró la "aplastante victoria" en las elecciones legislativas de la Provincia y sostuvo: "Esto es un triunfo de los bonaerenses para todo el país. Es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas".

El mandatario reconoció que ésta es una "etapa donde nuestra gente la está pasando mal" pero llamó a "disfrutar este momento de una alergia reparadora y necesaria".

Fuerza Patria se impuso en los comicios por el 47,20% de los votos, muy por encima del 33,75% que obtuvo La Libertad Avanza. En detalle, logró victorias en la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Séptima y Octava secciones.

El gobernador subió al escenario acompañado por los ministros de su gabinete, candidatos e intendentes. "Ganamos. Gracias por su fuerza", se leía en la pantalla sobre el escenario. "Es para Axel, la conducción", gritó la militancia ante la llegada del mandatario.

Kicillof Axel Kicillof encabezó la celebración en el búnker de Fuerza Patria.

Al comienzo de su discurso, Kicillof agradeció a los candidatos de Fuerza Patria y aseguró que "protagonizaron una elección histórica". A su vez, destacó a la lista de unidad del peronismo que "hoy terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires".

"Gracias Sergio (Massa), Gracias Cristina (Kirchner), injustamente condenada, hoy tendría que estar acá en el escenario", sostuvo, entre otros agradecimientos. En ese sentido, remarcó: "Veníamos a festejar que con una boleta le íbamos a poner freno a este gobierno de Milei y acá estamos". " Esto no es un búnker, esto es una fiesta popular. Muchas gracias", agregó.