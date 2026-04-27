Villa Ballester: encontraron ocho fetos en bolsas durante un allanamiento en una clínica

El operativo buscaba a una nena embarazada desaparecida. Hallaron restos humanos en una clínica y la Justicia investiga posibles delitos graves.

Un operativo policial halló ocho fetos humanos en bolsas de consorcio durante un allanamiento en la Clínica Santa María de Villa Ballester, en el partido bonaerense de San Martín, mientras buscaba a una nena de 12 años embarazada que había desaparecido tras una violación.

La investigación se inició en Santiago del Estero, donde la Justicia intentaba dar con el paradero de una menor que cursaba la semana 32 de embarazo producto de un abuso. La denuncia también incluía la desaparición de su madre, lo que activó la intervención de la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense.

Tras una serie de tareas investigativas, ambas fueron ubicadas a más de 1100 kilómetros, en la Clínica Santa María, en Villa Ballester. Cuando los efectivos llegaron al lugar, el director sanitario negó que la niña estuviera internada. Sin embargo, al verificar la información, confirmaron que tanto la menor como su madre se encontraban dentro del establecimiento.

Al momento de ser encontradas, la niña ya había dado a luz. La madre declaró que desconocía si el bebé estaba con vida y tampoco pudo precisar dónde se encontraba, lo que incrementó las sospechas de los investigadores sobre una posible apropiación o entrega irregular del recién nacido.

Este dato se convirtió en un punto central de la causa , que rápidamente comenzó a tomar una dimensión más compleja y a incorporar nuevas hipótesis sobre posibles delitos.

El hallazgo de los fetos

Durante la inspección del centro de salud, los agentes revisaron el sector de residuos y encontraron ocho fetos humanos dentro de bolsas de basura. Según fuentes judiciales, al menos tres presentaban signos de desmembramiento, un elemento clave para determinar si existía una práctica sistemática en el lugar.

villa ballester Al menos tres fetos presentaban signos de desmembramiento.

Además de los restos, se secuestró documentación interna, registros manuscritos y anotaciones que podrían resultar determinantes para establecer la frecuencia de estos procedimientos y reconstruir lo ocurrido dentro de la clínica.

Investigación en curso y múltiples hipótesis

A partir de estos indicios, el Juzgado Federal de Tres de Febrero ordenó un allanamiento de urgencia. Sin embargo, cuando los efectivos regresaron con la orden, la menor y su madre ya no estaban en el lugar, presuntamente tras haber recibido el alta médica.

Todo el personal presente fue identificado y se dispusieron pericias genéticas para determinar el origen de los fetos encontrados. La causa quedó dividida en dos líneas: por un lado, la Justicia federal investiga posibles delitos vinculados a trata de personas y sustracción de menores; por otro, la UFI N°7 de San Martín analiza la manipulación de restos biológicos y busca establecer responsabilidades penales.

En paralelo, surgió una nueva pista relacionada con una ONG que habría facilitado el traslado de la adolescente y su madre desde Santiago del Estero hasta Buenos Aires. Los investigadores intentan determinar quién coordinó ese movimiento y si detrás del caso existía una estructura organizada.