Más del 80% de los supermercadistas no cree que la situación comercial mejore + Agregar ámbito en









A pesar de la estabilidad mostrada por el indicador del INDEC en agosto, en el semáforo de la actividad nueve ítems permanecen en amarillo o rojo.

Según los datos dentro del semáforo que evalúa la capacidad del sector para aumentar su actividad comercial reflejó que de diez factores, nueve permanecen en amarillo o rojo. Mariano Fuchila

Según los datos correspondientes a agosto, el Indicador del Comercio Minorista/Índice de Confianza Empresaria (ICE) que elabora el INDEC se ubicó en -0,0%. Pese a esto, más del 80% de los supermercadistas no cree que la situación comercial mejore en los próximos tres meses.

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Según los datos dentro del semáforo que evalúa la capacidad del sector para aumentar su actividad comercial reflejó que de diez factores, nueve permanecen en amarillo o rojo. Así, el único en verde fue el de la demanda que, a pesar de mejorar, continúa siendo el factor más determinante para el sector.

Tras él, el costo laboral se posiciona como la segunda restricción más importante, afectando al 20,2% de las empresas (con un leve incremento frente al 19,8% anterior). Luego se encuentra el costo de financiamiento ya que representa un obstáculo para el 6,7% del sector, cifra prácticamente estable respecto al 6,6% del trimestre previo.

Según las perspectivas septiembre–noviembre, la gran mayoría del sector, con un 74,2%, proyecta que su situación comercial no experimentará cambios en los próximos tres meses. Mientras que una minoría del 6,7% prevé una degradación o empeoramiento de su situación comercial. Por último, un 19,1% de los empresarios mantiene una visión optimista y anticipa una mejora en su actividad.

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