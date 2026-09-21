Agónica clasificación: la Selección argentina empató contra Venezuela y está en las semifinales de los Juegos Suramericanos + Agregar ámbito en









El conjunto comandado por Diego Placente sufrió hasta el final del partido y en una de las últimas jugadas del encuentro hizo un golazo para meterse en la próxima instancia.

Ramiro Tulián, el héroe de la Selección argentina para meterse en semifinales de los Juegos Suramericanos. Fernando de la Orden

La Selección argentina sub-19 se clasificó a las semifinales de los Juegos Suramericanos luego de empatar de manera agónica contra Venezuela por 1 a 1, y terminar segundos en el Grupo B. Los dirigidos por Diego Placente recibieron el primer golpe de la mano de Jesús González en el primer tiempo. Luego, a tan solo un minuto de que termine el encuentro, Ramiro Tulián sacó un latigazo de afuera del área para igualar el trámite.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con este resultado la Albiceleste tendrá que jugar las semifinales contra Chile, en busca de asegurar una medalla más en la competición para el país y luego ir por la dorada. El duelo contra la Albirroja será el miércoles a las 10 de la mañana, mientras que la otra llave, entre Perú y Paraguay se jugará el mismo día con horario a confirmar.

La imagen que subió al Asociación del Fútbol Argentino por la clasificación a semifinales. AFA El sufrimiento de Argentina La Selección argentina comenzó el partido con el ímpetu que necesitaban los hinchas que asistieron al Estadio Marcelo Bielsa, con ganas de jugar bien, ganar y clasificarse a la próxima ronda.

La primera jugada clara del partido la tuvo Nicolás Marcipar, el defensor argentino que juega en el Barcelona. Le quedó el rebote después de un córner, y una gran reacción del arquero venezolano mantuvo el 0 a 0.

VENEZUELA ABRIÓ EL MARCADOR



A los 27', Jesús González puso el 1-0 ante #Argentina en los Juegos Suramericanos pic.twitter.com/dF3DIUDZB3 — TyC Sports (@TyCSports) September 21, 2026 El gol de Venezuela. Si bien Argentina se hacía de la pelota y continuaba generando las ocasiones más claras, Venezuela golpeó primero y terminó pasando al frente del marcador. A los 27 minutos, Jesús González se desmarcó por el sector izquierdo, el arquero argentino Demian Talavera lo corrió hasta afuera del área, y picó la pelota por encima del guardameta para pasar al frente en el partido.

El segundo tiempo de la resurrección Pese a mostrar una mejoría después del gol que recibió, la Argentina necesitaba más porque se estaba quedando afuera de los Juegos Panamericanos. Pese a seguir tomando el control del partido, los tiros al arco rival no llegaban con claridad y el juego comenzaba a comprometerse por el nerviosismo. Por suerte para los de Placente, la Vinotinto no aprovechó sus oportunidades y los dejaron con vida hasta el final del partido, momento en el que apareció una gran jugada individual del conjunto nacional. ¡AGÓNICO GOLAZO DE ARGENTINA PARA LA CLASIFICACIÓN!



Sobre el final del partido, Tulián puso el 1-1 ante Venezuela en los Juegos Suramericanos. pic.twitter.com/MMi5GhuSvg — TyC Sports (@TyCSports) September 21, 2026 El golazo de Ramiro Tulián para la clasificación. A los 49 minutos del segundo tiempo, y a tan solo uno de que termine, Ramiro Tulián agarró la pelota desde fuera del área, recorrió un par de centímetros con ella y sacó un potente zurdazo para poner el 1 a 1 y que exploté toda la parcialidad albiceleste para festejar la clasificación a la próxima ronda. Luego de este encuentro que generó un gran ambiente en Rosario, la Selección argentina irá en busca de su tercera medalla dorada en la competición, después de lo que fueron los logros de 1982 y 1986.

Temas Selección Argentina