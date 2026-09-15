El significado de los colores de las bandejas de carne en supermercados: ¿cuál es el valor de cada una?

Las bandejas de carne de distintos colores ayudan a diferenciar productos en los supermercados, pero el precio depende del corte y la presentación.

Los colores de las bandejas funcionan como una referencia visual dentro de la góndola, aunque no existe una regla universal que determine qué significa cada tonalidad.

Las góndolas de carnicería de los supermercados suelen exhibir bandejas de distintos colores, principalmente rojas, amarillas, negras o blancas . Aunque esta clasificación puede ayudar a identificar productos rápidamente, su significado depende de la estrategia comercial de cada supermercado y no representa una norma general para todos los establecimientos.

Por eso, el color del envase no alcanza para determinar la calidad ni el precio de la carne. Para conocer cuánto cuesta un producto, es necesario prestar atención a la etiqueta, el corte, el peso y el precio por kilogramo , además de observar las características propias de la carne.

En muchos establecimientos, las bandejas negras pueden utilizarse para presentar cortes considerados premium o de mayor valor comercial. La elección de este color suele funcionar como una herramienta visual para diferenciar determinados productos dentro de la góndola.

Las bandejas amarillas , en cambio, pueden encontrarse en productos de consumo cotidiano o en artículos que forman parte de determinadas promociones. El uso de este color tampoco responde a un criterio único y puede cambiar de acuerdo con el supermercado.

Las bandejas rojas o blancas suelen asociarse con líneas tradicionales o habituales de carne vacuna. Sin embargo, ninguna de estas tonalidades garantiza por sí misma una mayor calidad. El color del envase es una referencia comercial y no un indicador objetivo de la carne.

Consejos al momento de elegir una bandeja de carne en supermercados

Más allá del color del envase y del precio, hay diferentes características que pueden ayudar a evaluar un corte antes de llevarlo. Una de las principales es el marmoleado, formado por pequeñas vetas de grasa distribuidas dentro del músculo, que pueden contribuir a la terneza, el sabor y la jugosidad durante la cocción.

También conviene observar el aspecto general del producto. La grasa debería presentar una tonalidad blanca o cremosa, mientras que una fibra muscular fina puede asociarse con una textura más tierna. La apariencia del corte debe analizarse junto con la información disponible en la etiqueta.

Por último, es importante revisar el estado del envase y la cantidad de líquido acumulado. El film debe encontrarse correctamente adherido y sin un exceso de aire, mientras que una acumulación significativa de líquido merece atención. Antes de decidir, la recomendación es mirar el corte y comparar la información de la etiqueta, en lugar de elegir únicamente por el color de la bandeja.