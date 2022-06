Criptomonedas: cuáles son las oportunidades que hay en este momento en el mercado

Fernando Martínez: La correlación entre el Bitcoin y el S&P 500 hoy está en 1,46 sin embargo en febrero estaba 1,80. Cada vez más hemos ido quitando esa correlación. Anteriormente, al inicio de la guerra de Rusia Ucrania, estaba bastante más relacionado, pasó con todos los activos de riesgo. Una de las razones por las que vimos que se estaba comportando igual es que la mayoría de los fondos de inversión tiene sus manos dentro de los criptoactivos, ya sean futuros u otros derivados. El comportamiento estuvo bastante alineado.

P.: El último mes la stablecoin UST perdió paridad con el dólar y la colateral Luna se desplomó, ¿Cómo analizás este suceso?

F. M.: En el último mes con lo de Luna, se esfumaron 60 billones de dólares del mercado. Lo de Luna fue un ataque planeado y estratégico. Fue organizado por muchos grupos de trading y fondos institucionales que le veían cierto déficit a esta arquitectura de una stablecoin algorítmica. La atacaron y se cayó. Ellos decían "como vas a tener tu colateral de tu moneda algorítmica en un activo tan volátil". El fundador se sintió bastante confiado. Cotizaba 70, 80 dólares por cada Luna y ahora vale 0,0000 y tantos. Lo interesante es que casi un mes después nos vemos que Terra ya hizo otra moneda, hizo un fork. Para la gente que no conoce quiere decir que la blockchain, que es la cadena de bloques de transacción, básicamente la parten desde el momento que tuvo ese incidente y crean otra cadena pero con todo el historial. Hoy en día esta cadena vale alrededor de 2 billones de dólares. ¿Cómo es que algo que arruinó 60 billones de dólares y la vida de muchos sigue teniendo seguidores? Solo el tiempo lo podrá ir sanando y la regulación.

P.: ¿Qué sucedió con el precio de Bitcoin o Ethereum y cómo analizás el desempeño del mercado criptográfico en general?

F. M.: Una de las cosas más importantes es que si bien Bitcoin y Ethereum sufrieron, este tipo de movimientos hace dos o tres años, hubiera representado, no el fin, pero hubiera sido bastante drástico. Muchos proveedores de servicios se hubieran desplomaron. Pero, en una industria que está regulada desde ciertos ángulos, nos dimos a la prueba que los proveedores sobrevivieron. Le siguieron brindando servicio a sus clientes y vimos una alza desde los volumenes de ese día, que normalmente son de 20 billones de dólares que se transaccionan en promedio en 2022, a 700 billones ese día. Poco a poco Bitcoin se ha ido recuperando. Hoy esta en u$s30.000 y Ethereum u$s1.800. Pero que los precios estén suprimidos es por la recesión macroeconómica y no tanto por esa sacudida.

P.: ¿Qué factores externos macroeconómicos mundiales afectaron la cotización de los criptoactivos?

F. M.: Una de las cosas que detonó fue la guerra. Afectó los índices de consumidores, la inflación. Justo hace dos días Jimmy Diamond dijo esto que iba a ser una tormenta y va a ser un huracán. La gente está esperando la recesión. Por este problema macro-económico es que la gente no está buscando mucho riesgo, sino que están resguardándose. Para la gente que dice que Bitcoin es un buen resguardo, yo creo el mercado aún es muy chico. De las primeras, las descentralizadas, la que realmente importa es Bitcoin y si lo comparás con otros productos internos brutos es la mitad de México. En el 2021 llegó a estar por encima de México y el tamaño de Brasil. Como activo para resguardar valor, todavía está a prueba, maneja 575 billones de dólares. La gente tiene apetito de riesgo o no tiene apetito de riesgo. Después están los protocolos, que son computadoras descentralizadas que no tiene nada que ver con monedas ni políticas monetarias. Facebook, Amazon, o Ethereum son tecnologías. Ahora la capitalización de mercado está en 300 billones de dólares. Y de esa cifra 210 son de Ethereum, es un mercado que está muy chico, reprimido. Pero esto representa grandes oportunidades porque las empresas de tecnología que cotizan en la bolsa están en 33 trillones de dólares ahora es un momento para tener ese offside.

P.: ¿Y cómo ves a futuro el desarrollo de estas tecnologías?

F. M.: Bitcoin tiene por objetivo ser una de las 5 monedas mas grandes del mundo, no le va a ganar al euro al yuan, pero puede que su potencial se multiplique por 10. Pero en el caso de los protocolos es 100 veces más lo que puede crecer tu inversión. Es un espacio para chequear. El sector tecnológico tiene el mercado mercados suprimido. Ahora que la ola de NFT se está bajando hay que ver cuál es la tecnología que sigue teniendo uso. Dicen "hay una burbuja, pero también hay un interés". Se ve el high y después la gente se fija si esta tecnología te puede ayudar. Al artista le conviene y al inversionista también. El artista siempre va a tener ese ingreso en toda su vida, y el inversionista siempre va a tener esa liquidez.

P.: ¿Y cómo ves al Metaverso, creés que se seguirá desarrollando?

F. M.: El Metaverso en el punto más alto valía 8 billones de dólares. Hoy vale 5 billones. Y si lo comparás con la primer meta que viene siendo toda la industria del gamming, vale 25 trillones de dólares. Estamos en la fase de entrega. Sino la tecnología, las criptomonedas y los protocolos no te van a servir y los que van a terminar con este poder van a terminar en Microsoft, Facebook que ya se están incorporando a esto. Ahora es el momento de ver quién es aquel que puede entregar primero y hacer una mayor adopción. No creo que haya pasado por la face de los NFT con ese enorme high. La gente no ha podido utilizarlo bien. Pear to ear no está funcionando bien, tenemos que esperar ese momento. Cuando ese momento va a haber un high.

P.: ¿Qué le recomendaría a alguien que quiera incursionar en este mundo y todavía no o ha hecho?

F. M.: Es importante clasificar y entender que tipos de criptomonedas existen. Las descentralizadas digitales que son como una moneda como el dólar pero descentralizado. Número dos: las nuevas tecnologías, las web 3, que se compara con Microsoft, Apple, con sistemas de programación que dejan que se creen programación dentro de ellos. Número tres las aplicaciones que se derivan. Primero que encuentres que te llama más la atención y de ahí puedas a empezar a entender el por qué. Una vez que tengas un interés para cualquiera de los tres segmentos, le pongas lo que estés dispuesto a perder, pero que no sea tan poquito. Que tengas curiosidad y te quieras educar. Hay que conocer el riesgo. Hay que creer en la idea. No inviertas para hacer dinero porque cuando no estás en la industria no vas a poder tomar decisiones adecuadas porque te vas a asustar.