“Mete miedo”: terror a la criolla

La trama parte de un buen prólogo en el que en medio de un típico operativo en una villa una mujer policía cae de un techo y aparece en un ritual donde unos fanáticos están a punto de quemarse a lo bonzo. La policía queda medio quemada y en coma durante varios meses, y cuando despierta no es exactamente la misma de antes. Su ex novio y su mejor amiga, una fiscal, se disputan por cuidarla, lo que no ayuda a una recuperación que no es muy útil ya que el problema es de tono sobrenatural. La policía volvió de su coma con la líder de aquel culto, cuya presencia la rodea permanentemente, esté donde esté, lo que da lugar a escenas ominosas, con un climax aterrador en un psiquiátrico.