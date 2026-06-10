Ideal para cortar semana: el feriado de junio que beneficiaría a miles en Buenos Aires + Agregar ámbito en









Una fecha especial modificará la actividad habitual en distintos distritos que se preparan para las celebraciones locales.

El sexto mes del año sorprende con una fecha especial que va a afectar a varias localidades. Depositphotos

El calendario de feriados 2026 sigue teniendo sorpresas que van más allá de las fechas nacionales que figuran en todas las agendas. En distintos puntos de la provincia de Buenos Aires existen días especiales que generan cambios en la actividad laboral, educativa y administrativa de determinadas comunidades.

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Uno de esos casos ocurrirá durante junio de 2026, cuando una jornada especial para distintas localidades bonaerenses alcance a miles de vecinos, quienes van a llevar a cabo actos oficiales, celebraciones vecinales para fomentar la identidad local y hasta reuniones familiares.

Freepik feriados La fecha es muy importante para distintas localidades y municipios. Freepik

Por qué es feriado el 24 de junio de 2026 El miércoles 24 de junio de 2026 será muy especial en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires por motivos históricos, fundacionales y religiosos, quienes tendrán un día no laborable. Uno de los casos más importantes es el de Berisso, municipio que recuerda las actividades del saladero San Juan, emprendimiento impulsado por el inmigrante genovés Juan Bautista Berisso. Ese establecimiento comenzó a operar en 1871 y marcó el nacimiento de la comunidad.

La fecha se convirtió en el aniversario fundacional de la ciudad, con una historia atravesada por el desarrollo de la industria frigorífica y portuaria, que atrajo a miles de inmigrantes provenientes de distintos países. Esa diversidad cultural le permitió obtener el reconocimiento de Capital Provincial del Inmigrante. Durante la jornada se organizan actos oficiales, actividades culturales y encuentros comunitarios.

Por su parte, Florencio Varela celebra ese mismo día su tradicional fiesta patronal en honor a San Juan Bautista. Ahí la jornada suele ser considerada no laborable para la administración municipal y la agenda incluye una misa central, una procesión religiosa y distintas propuestas recreativas, como ferias gastronómicas, espectáculos artísticos y la entrega de los Premios San Juan Bautista, distinción destinada a los vecinos e instituciones con una trayectoria destacada dentro del distrito. En Roque Pérez y en Lima se celebran los aniversarios fundacionales, mientras que en Quenumá, perteneciente al partido de Salliqueló, se celebra una fiesta patronal. En Lima, la fecha remite al remate y trazado urbano realizado en 1888 sobre las tierras de Toribio Lima. Habitualmente se organizan desfiles, shows musicales, ferias de emprendedores y actividades para toda la familia. Calendario feriado Estas localidades tendrán un día no laborable especial en junio. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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