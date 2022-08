Movimientos sociales con pliego de reclamos en masiva marcha

Por su parte, los movimientos sociales, especialmente las organizaciones que integran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) protagonizaron una masiva marcha desde San Cayetano hasta la 9 de Julio en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Se leyó allí un documento, en medio de las expectativas por el rumbo económico y las declaraciones del dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, acerca de la posibilidad de retirarse del Frente de Todos.

La marcha fue convocada con la consigna por “Pan, paz, tierra, techo y trabajo” por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Somos Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras organizaciones como el Partido Comunista Revolucionario que se identificaron con las banderas de esas agrupaciones sociales.

Entre otros referentes estuvieron Emilio Pérsico, subsecretario de Políticas de Integración y titular del Movimiento Somos Barrios de Pie; Daniel Menéndez; el secretario gremial de la UTEP Gildo Onorato; el diputado del FDT y dirigente de la CCC Juan Carlos Alderete; los dirigentes de la CTA-Autónoma Ricardo Peidró y Hugo “Cachorro” Godoy; y Juan Gabois.

En el acto, en un escenario montado para la ocasión, en la esquina de 9 de Julio y Avenida de Mayo, se leyó un documento.

“Queremos aprovechar esta ocasión para darle visibilidad también a nuestro trabajo y romper el mito de que vivimos de ‘un plan’. Muchos de nosotros y nosotras -aunque lamentablemente no todos- percibimos un Salario Social Complementario precisamente porque trabajamos, precisamente porque hemos convertido esos ‘planes’ en ‘trabajo genuino’ hace ya mucho tiempo”, sostuvieron los dirigentes. Proponen la creación de un Ministerio de la Economía Popular, la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo “que, junto a las conquistas vigentes como el Salario Social Complementario, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, el Registro Nacional de Barrios Populares y la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura, entre otros, constituyen nueva institucionalidad que nos permita a los excluidos avanzar”.

La creación del Ministerio de la Economía Popular, el salario Básico Universal; un Monotributo Productivo y un Fondo Fiduciario para la Promoción del Crédito a la Economía Popular son parte de un paquete de iniciativas para el sector que impulsan las organizaciones.

Dina Sánchez, secretaria de UTEP, sostuvo: “¿En serio no van a tener ninguna respuesta para los sectores populares ? No pedimos mucho, pedimos políticas para fortalecer la economía popular y un Salario Básico Universal para terminar con la indigencia en Argentina, para quienes no tienen nada. Si no les gusta el nombre, pónganle otro, pero no les den la espalda a millones de personas que hoy realmente la están pasando mal. Las cuentas deben cerrar con la gente adentro”.

El secretario gremial de la UTEP, Gildo Onorato, dijo que “lo que falta no es trabajo, sino derechos laborales de la mayoría”.

El diputado Juan Carlos Alderete denunció “persecución judicial y mediática” con allanamientos y persecuciones en diferentes provincias, procedimientos que asoció a la “mesa judicial macrista”.