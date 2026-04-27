El invento de un joven argentino que promete revolucionar la industria de la construcción

Esta creación hecha en el país cambiará la forma de construir las paredes, ya que soluciona un drama que sufren todas las obras.

La industria de la construcción mueve millones de dólares por año, por lo que también está obligada a presentar innovaciones constantes para ser uno de los mercados más fuertes del mundo. Ante este contexto, desde Sudamérica llegó un invento que cambiará las reglas del juego casi en su totalidad.

El mismo nace en Argentina y todavía está en etapa de prueba, pero ya empieza a llamar la atención por lo concreto de su propuesta. La idea apunta a resolver un problema cotidiano sin tener que intervenir de forma permanente en la estructura de las paredes.

El desarrollo se llama IronPlac y fue creado por Marco Agustín Secchi , un argentino de 29 años. Es un material que se aplica sobre la pared y permite colgar objetos usando imanes , sin tener que perforarla ni usar clavos o tornillos que después dejan marcas difíciles de corregir.

Las paredes adquieren una propiedad que terminará con el drama de las modificaciones que arruinan la construcción.

El sistema no es un producto único, sino un conjunto de soluciones pensadas para distintos tipos de obra. Incluye un revoque para paredes de ladrillo o cemento y también placas listas para instalar en construcciones en seco, como las de cartón y yeso, junto con materiales de terminación que dejan la superficie preparada para su uso.

Para que funcione, los objetos deben tener un imán en la parte trasera o adaptarse con piezas que lo incorporan. En la práctica, se utilizan ganchos que tienen un imán atrás y se adhieren a la pared tratada con este material, lo que permite colgar distintos elementos sin necesidad de perforaciones.

La propuesta cambia la forma en la que se construyen las paredes dentro de una vivienda o una oficina. Permite reorganizar cuadros, estantes o elementos decorativos sin romper, sin ensuciar y sin tener que reparar después, algo que hoy suele ser inevitable cada vez que se quiere modificar un ambiente.

Ironplac El proyecto aún está en etapa de prueba, pero ha dado grandes resultados en poco tiempo. Ironplac

Cómo funciona la fórmula

El material no convierte a la pared en un imán ni genera atracción por sí solo, lo que evita cualquier efecto no deseado en el uso cotidiano. Funciona como una superficie que responde únicamente cuando entra en contacto con objetos que tienen imanes incorporados, lo que mantiene el sistema bajo control.

Esto se logra porque en la mezcla se agregan minerales ferrosos en forma de polvo que quedan integrados en el material una vez aplicado. Esos componentes permiten que la superficie agarre los imanes y mantenga los objetos en su lugar sin necesidad de tornillos ni soportes tradicionales.

El sistema está diseñado para que no haya adherencias accidentales ni problemas con otros objetos metálicos. Solo funciona con piezas pensadas para este uso, lo que evita inconvenientes y permite un manejo más preciso de lo que se coloca en la pared.

Uno de los puntos más importantes es el peso que puede soportar en el uso diario, ya que eso define hasta qué tipo de objetos se pueden colgar. Ese aspecto todavía está en evaluación porque es clave para determinar el alcance real del producto.

Embed - IRONPLAC – Superficies magnéticas funcionales

Aún en pruebas: cuál es el próximo paso de este invento

El desarrollo todavía no se vende de forma masiva, ya que se encuentra en una etapa de pruebas en obras reales. En esta fase se busca comprobar cómo responde el material con el paso del tiempo y en condiciones de uso cotidiano, más allá de los ensayos de laboratorio.

Entre los puntos que se están analizando aparecen la resistencia a la humedad, el desgaste por uso y el impacto de aplicar varias capas de pintura sobre la superficie. También se estudia cuánto peso puede sostener de forma constante sin perder efectividad, un dato clave para su aplicación real.

Mientras avanza este proceso, el proyecto ya realiza demostraciones con estudios de arquitectura y ofrece kits funcionales para mostrar cómo se utiliza en la práctica. En paralelo, su creador gestiona la patente internacional, un paso necesario antes de intentar su expansión a otros mercados.