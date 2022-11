Mundial Qatar 2022: revelan los shows musicales de la fiesta inaugural

Si bien aún no hay confirmación oficial del horario de inicio, se espera que el comienzo en el estadio Al Bayt, ubicado en la ciudad de Jor, sea alrededor de las 12 de Argentina. En tanto, el evento tendría una duración de una hora, ya a las 13 está pautado el primer encuentro.

World Music Awards adelantó en Twitter algunos de los cantantes que estarán frente a 60 mil espectadores, capacidad que tiene el Al Bayt. Si bien el posteo fue eliminado minutos después, el mismo decía: "Shakira se prepara para su regreso a la Copa Mundial el 20 de noviembre en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundial de la FIFA con BTS, Black Eyed Peas, Dua Lipa, J Balvin, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie".

Si se confirma la participación de la artista colombia, esta sería su cuarta integración. Anteriormente estuvo en Alemania (2006), Sudáfrica (2010) y Brasil (2014).

A este listado, se le sumaría Trinidad Cardona, Davido y Aisha, quienes interpretan la canción oficial "Hayya Hayya" (Mejor Juntos).

El videoclip, que fue presentado por la FIFA este año, fue grabado en Qatar. Allí, se pueden ver imágenes de los estadios y de la ciudad que se prepara para recibir este gran evento del fútbol.

“Al reunir voces de América, África y Medio Oriente, esta canción simboliza cómo la música y el fútbol pueden unir al mundo”, dijo la directora comercial de la FIFA, Kay Madati, en abril de este año. “Como parte de la estrategia musical renovada de la FIFA, la banda sonora compuesta por varias canciones acercará a los fanáticos apasionados al espíritu de la Copa Mundial de la FIFA como nunca antes”, agregó.

Hayya Hayya (Better Together) _ FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack.mp4