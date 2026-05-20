El INCAA lanzó un concurso para jóvenes creadores con premios para viajar al Festival de Málaga

La convocatoria “INCAA Impulsa 2026” está dirigida a realizadores de entre 18 y 35 años. Los cinco ganadores accederán a un pase directo al Hack Málaga 2027 y recibirán cobertura de pasajes y gastos.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) oficializó este miércoles la puesta en marcha del concurso “ INCAA Impulsa 2026 ”, una convocatoria destinada a jóvenes creadores audiovisuales argentinos con el objetivo de impulsar nuevas trayectorias profesionales y fomentar el desarrollo de contenidos innovadores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 160/2026 publicada en el Boletín Oficial, donde el organismo explicó que el certamen busca “ identificar creadores audiovisuales emergentes que busquen desarrollar su carrera profesional y emprender en la industria creativa ”.

La convocatoria estará abierta desde las 0 del 20 de mayo hasta las 14 del 6 de julio de 2026 y las postulaciones deberán realizarse exclusivamente de manera online a través del sitio web del INCAA .

Podrán participar personas mayores de 18 años y hasta 35 inclusive, de nacionalidad argentina y residentes en el país. También podrán inscribirse extranjeros con residencia permanente acreditada.

Según las bases del concurso, serán seleccionados veinte finalistas que participarán de manera presencial en el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata , donde deberán afrontar un desafío final acompañado de mentorías y tutorías grupales e individuales a cargo de especialistas nacionales e internacionales. El organismo cubrirá los gastos de traslado, alojamiento y alimentación durante el evento.

Entre esos finalistas, el jurado elegirá a cinco ganadores que obtendrán un pase directo al evento “Hack Málaga 2027”, organizado por Málaga Procultura en el marco del Festival de Málaga. Además, el INCAA financiará los pasajes de ida y vuelta entre Argentina y España y entregará $400.000 para gastos eventuales.

El concurso se desarrollará mediante desafíos creativos y participativos. Para avanzar en las distintas etapas, los participantes deberán completar la inscripción, integrarse a la comunidad virtual “INCAA Impulsa” y superar dos desafíos consecutivos evaluados por un equipo de expertos designado por Málaga Procultura.

Entre los criterios de evaluación figuran la “capacidad narrativa y audiovisual”, el “espíritu emprendedor” y el nivel de interacción con las audiencias.

La resolución también establece que los ganadores autorizarán al INCAA a difundir sus producciones audiovisuales a través de redes sociales y canales oficiales del organismo para promocionar los proyectos y ampliar su visibilidad dentro de la industria audiovisual.