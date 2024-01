100 días de guerra entre Israel y Hamas: al menos 24.000 muertos y un conflicto que sigue escalando

Netanyahu enfrenta una creciente presión para rescatar a los rehenes que aún permanecen en manos del grupo terrorista, con miles de personas que protestaron en Tel Aviv para reclamar su liberación.

Crisis humanitaria: el mundo pide un alto el fuego en la Franja de Gaza

En el frente diplomático, los ministros de Exteriores de China y Egipto, reunidos en El Cairo, pidieron hoy un alto el fuego y la creación de un "Estado palestino independiente y soberano en las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como capital".

El bloqueo israelí de la Franja, reforzado por la guerra, está provocando una grave escasez de alimentos y combustible. "La muerte masiva, la destrucción, los desplazamientos, el hambre, las pérdidas y el dolor de cien días de guerra en Gaza manchan nuestra humanidad común", dijo el director de la agencia de refugiados palestinos de la ONU (Unrwa), Philippe Lazzarini, en una visita al territorio.

La ONU estima que 1,9 millones de personas, o casi el 85% de la población, tuvo que irse de sus casas. Muchos buscan refugio en el sur del territorio aunque el Ministerio de Salud de Gaza ha advertido repetidas veces que no hay infraestructuras para acomodarlos.

Netanyahu rechaza frenar la ofensiva contra Hamas y aseguró estar "en camino a la victoria"

Sin embargo, en la jornada previa a los 100 días de guerra, Netanyahu aseguró que "nadie" frenará la ofensiva militar en el enclave palestino.

"Nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el eje del mal, ni nadie más", declaró, en referencia a la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, por "genocidio" en Gaza.

"Estamos en el camino de la victoria y no pararemos hasta conseguirla", afirmó en una conferencia de prensa en la sede del Ejército en Tel Aviv. "No transigiremos y no nos detendremos", aseguró, en declaraciones recogidas por el diario Times of Israel.

100 días de guerra: Hamas afirmó que "probablemente" muchos rehenes israelíes hayan muerto

Por parte de Hamas, aseguraron hoy que "muchos" de los rehenes israelíes en Gaza "probablemente" hayan muerto en los últimos días. Luego de dar este mensaje, divulgaron un video en el que supuestamente tres de los cautivos piden ayuda.

"El destino de muchos rehenes del enemigo se desconoce desde las últimas semanas y los otros entraron todos al túnel de lo desconocido", dijo el vocero del brazo armado de Hamas, Abu Obeida, en un mensaje televisado.

"Probablemente, muchos de ellos murieron recientemente y los otros corren un gran peligro y la autoridad del enemigo y su ejército tienen la plena responsabilidad", agregó, según la agencia de noticias AFP.

De los cerca de 250 rehenes tomados el 7 de octubre en el sur de Israel por comandos islamistas, un centenar fueron canjeados por presos palestinos durante una tregua de una semana a mediados de noviembre. Según las autoridades israelíes, 132 seguía retenidos en Gaza y creían que 25 murieron.

Obeida advirtió que "los grupos aliados en el eje de la resistencia" van a "aumentar los ataques" a las tropas israelíes en los próximos días.