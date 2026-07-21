Acusado de asesinar a una exdiputada británica reveló un ataque con 21 martillazos en la cabeza

El sospechoso del crimen de Ann Widdecombe , histórica dirigente conservadora, compareció por primera vez ante la Justicia y confesó haberla atacado con un martillo. La fiscalía investiga si existió una motivación política detrás del homicidio.

La Justicia británica comenzó a reconstruir el crimen que terminó con la vida de una histórica dirigente conservadora y que conmocionó al Reino Unido.

Ann Widdecombe, política conservadora del Reino Unido fue hallada muerta en su departamento el pasado 8 de julio en su casa, en una extraña y brutal escena del crimen. Este martes, el presunto autor del crimen, Joshua Kerry, compareció por primera vez ante el tribunal de Londres, y describió con detalle un horroroso asesinato.

Widdecombe , de 78 años, vivía en el pueblo de Haytor , en la región de Dartmoor (condado de Devon, al suroeste de Inglaterra). Según las declaraciones del sospechoso y una cámara de video que documentó el hecho, la exdiputada almorzaba sola como cualquier otro día, cuando Kerry irrumpió en su domicilio. Luego de haber llegado solo, a bordo de un Corsa rojo, le propició 21 martillazos en la cabeza a Widdecombe. El brutal ataque duró dos minutos, hasta que empujó la silla donde estaba sentada, le robó el monedero y escapó por la puerta principal, por donde había ingresado inicialmente.

La exdiputada del Partido Conservador entre 1987 y 2010 continuó su vida política apoyando al partido ultraderechista "Reform UK", liderado por Nigel Farage.

La causa de la muerte fue la violencia extrema de los golpes recibidos en la cabeza , según concluyó el informe forense que fue incorporado al expediente y escuchado durante la audiencia judicial.

La fiscalía británica sostuvo además que la investigación continúa abierta para determinar si detrás del crimen existió una motivación política o terrorista . Mientras tanto, Joshua Kerry permanecerá detenido hasta el inicio del juicio oral, previsto para el 8 de junio del próximo año .

Las primeras sospechas comenzaron un día antes del hallazgo

Ann Widdecombe, quien fue diputada del Partido Conservador entre 1987 y 2010 y, en los últimos años, integraba Reform UK, la fuerza liderada por Nigel Farage, fue encontrada sin vida en su vivienda durante la mañana del 9 de julio, con múltiples heridas de gravedad, según reconstruyeron posteriormente las autoridades.

Sin embargo, las primeras señales de alarma habían aparecido el día anterior. La exlegisladora tenía previsto participar de un programa político del canal Channel 5, pero dejó de responder los mensajes y nunca llegó a los estudios.

"Nuestro equipo contactó con su representante para comprobar si ocurría algo. También pusimos toda esa información a disposición de la policía", explicó en la red social X el conductor Dan Walker, quien fue uno de los primeros en advertir que algo fuera de lo habitual había sucedido.

Horas más tarde, el jardinero de la vivienda encontró el cuerpo de la exdiputada, dando inicio a una investigación que ahora intenta determinar no solo cómo ocurrió el crimen, sino también qué motivó un ataque de semejante brutalidad.