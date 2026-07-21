EEUU: una diputada acusó a la Argentina de tener "una historia de racismo" ante el Congreso

La legisladora demócrata Jasmine Crockett vinculó el apoyo que recibió España en la final del Mundial con supuestos antecedentes racistas de la Argentina. Sus declaraciones se dieron durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos y generaron una fuerte polémica.

La representante demócrata realizó los comentarios durante una audiencia sobre historia y racismo en el Congreso estadounidense, donde utilizó la final del Mundial como ejemplo.

La congresista del partido Demócrata, Jasmine Crockett, representante de Texas, criticó a la Selección Argentina en una sesión en el Senado estadounidense. Según la abogada y política el motivo por el que la mayoría del mundo apoyó a España durante la final del Mundial tuvo que ver con la “historia racista ” del país sudamericano.

El polémico comentario de Crockett se dio en medio de una audiencia del Congreso donde se interrogó a David Blight y Anthea Hartig, ambos encargados del Museo Nacional de Historia Estadounidense, dependiente de la Institución Smithsonian. En ese contexto, la diputada describió a la audiencia como un “rally del supremacismo blanco”.

" No entiendo el fetiche que estos hombres blancos con egos frágiles tienen con sentirse oprimidos ", sostuvo la legisladora, antes de citar un fragmento de un discurso de Martin Luther King sobre la desigualdad racial en EEUU.

Más adelante, aseguró que el Mundial " cautivó la imaginación de todo el planeta al ver a tantas personas negras jugando en distintos equipos ", y utilizó ese contexto para introducir su cuestionamiento hacia la Selección Argentina y el supuesto respaldo internacional que recibió España durante la final.

Durante la audiencia, Crockett sostuvo que "los dos últimos equipos fueron Argentina y España. Parecía que la gran mayoría del mundo apoyaba a... ¿Argentina? O, en realidad, estaba en contra de Argentina. ¿Y a qué se debía eso? Deme una explicación, si se atreve a aventurar una ", le preguntó al historiador Blight .

El académico evitó entrar en la discusión política y aseguró que "España fue el mejor equipo; tal vez por eso contaron con el apoyo del público", contestó.

Sin embargo, Crockett desacreditó esa postura. Tras reírse de la respuesta, afirmó: "También existe una historia de racismo en lo que respecta a Argentina", una declaración que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios internacionales.

Jasmine Crockett says the real reason so many people were rooting for Spain to win the World Cup in the finals was because of "racist history" surrounding Argentina.



REP. JASMINE CROCKETT: “If you recall, the last two teams, it was Argentina and Spain, and it seemed like the… pic.twitter.com/KbGTWznA4O — Fox News (@FoxNews) July 21, 2026

El dato que contradice la idea de que Argentina es uno de los países más racistas del mundo

La derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 estuvo acompañada por una ola de críticas que rápidamente excedió lo futbolístico. Actores, músicos e influencers internacionales no solo celebraron el triunfo de España, sino que algunos avanzaron con fuertes acusaciones contra el país y sus habitantes.

Una de las intervenciones de mayor repercusión fue la de Samuel L. Jackson, quien compartió una publicación en la que se describía a la Argentina como “uno de los países más racistas del mundo” y llamó a las personas negras a no apoyar al equipo de Lionel Scaloni.

El mensaje se sumó a una serie de movimientos en redes sociales de figuras como Pedro Pascal, Mía Khalifa y Rosalía, además de artículos de medios extranjeros que retomaron distintos episodios ocurridos durante el Mundial para instalar una caracterización general de la sociedad argentina.

En medio de ese clima, Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo y curador de Argendata en Fundar, difundió un dato que pone en discusión esas acusaciones. Según la Integrated Values Survey, Argentina se encuentra entre los países donde menos personas manifiestan que les molestaría tener un vecino de otra raza.

“¿Es Argentina un país particularmente racista?”, planteó Schteingart en su cuenta de X. El especialista destacó que el país aparece entre los de menor rechazo declarado en ese indicador.

Argentina, entre los países con menor rechazo declarado

La comparación, elaborada por Argendata, de Fundar, tomó información de la Integrated Values Survey correspondiente al período 2017-2022. La pregunta utilizada fue qué porcentaje de la población manifestó que le molestaría tener como vecino a una persona de otra raza.

En la Argentina, apenas el 2,7% de los encuestados respondió afirmativamente. El porcentaje se ubicó por debajo del registrado en EEUU (3,2%), Francia (3,7%) y muy lejos de España (12,7%), el país cuyo seleccionado enfrentó a la Albiceleste en la final.