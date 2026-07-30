Alemania estima cerca de 10.000 muertes por el calor en 2026 y prevé temperaturas superiores a 40°C + Agregar ámbito en









Un informe oficial advierte sobre el fuerte impacto de las altas temperaturas, con especial incidencia en adultos mayores y un riesgo creciente antes ambientes extremadamente cálidos.

La ola de calor no da trgua en Alemania Foto: AFP

Alemania enfrenta un escenario preocupante por el impacto de las altas temperaturas. En lo que va de 2026, se calcula que alrededor de 9.800 personas murieron por causas asociadas al calor, de acuerdo con el último reporte semanal difundido por el Instituto Robert Koch (RKI).

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El dato se conoce en un contexto en el que se anticipan nuevos picos térmicos por encima de los 40°C en distintas regiones del país, lo que podría agravar aún más la situación sanitaria.

Adultos mayores, el grupo más vulnerable Según el organismo, la mayor cantidad de fallecimientos se concentra en personas de 75 años o más, el segmento más expuesto frente a eventos de calor extremo.

El informe también señala que la mortalidad tiende a incrementarse de forma marcada durante los períodos en los que la temperatura media supera los 20°C, lo que permite anticipar un impacto sostenido si continúan las condiciones actuales. En esa línea, desde el instituto advirtieron que las olas de calor previstas para el verano podrían elevar aún más la cantidad de muertes.

No cesa el calor en Europa. El antecedente inmediato refuerza esa preocupación: durante junio, Alemania atravesó una ola de calor excepcional, con registros que alcanzaron o superaron los 40 grados en varias zonas, un fenómeno cada vez más frecuente en Europa.

Los especialistas remarcan la necesidad de reforzar medidas de prevención, especialmente en los grupos de riesgo, ante un escenario climático que muestra señales de mayor intensidad y recurrencia.

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