Jürgen Klopp asumió como entrenador de Alemania: sus mejores frases

El director técnico decidió volver del retiro para dirigir a la selección de su país, con el objetivo de que Alemania vuelva a ser protagonista en la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030.

Tras los duros golpes que sufrió en los últimos Mundiales, la Selección de Alemania decidió dar un golpe de efecto y presentó al carismático Jurgen Klopp como su nuevo entrenador.

El experimentado DT, de 59 años , campeón de la Bundesliga con el Borussia Dortmund y campeón el Liverpool de la Premier League y la Champions, brindó una conferencia de prensa donde dejó frases contundentes.

“Los jugadores tendrán oportunidades que ni siquiera esperan. Porque me gusta ser audaz. Siempre lo he sido y siempre lo seré. Me interesa trabajar con jugadores que practiquen un estilo de fútbol que todos disfruten" , comenzó Klopp.

Sobre las expectativas que se generan, comentó: "No siempre se consigue el éxito de inmediato, pero quiero asegurarme de que la gente se vaya a casa después del partido y diga: ‘¡Wow!’“.

Tras los últimos fracasos de su selección, donde viene de ser eliminada en 16avos de final del Mundial 2026 ante Paraguay, Klopp aclaró que tomará medidas drásticas para cambiar el rumbo: “Quiero involucrarme mucho en la estructura del seleccionado. Quien fiche a Jürgen, se lo queda. Hoy todos estaban contentos, pero no estoy seguro de que vaya a ser así todos los días”.

Luego de la salida de Julian Nagelsmann, Klopp firmó contrato por cuatro años, donde los grandes objetivos serán la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030.

¡DEJÓ LAS COSAS CLARAS!



Jürgen Klopp fue contundente con sus declaraciones en su presentación como entrenador de la Selección Alemana.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/FvOl4Z5NFF — DSPORTS (@DSports) July 24, 2026

Sin embargo, fiel a su estilo, le advirtió a la dirigencia: “El día que ya no me quieran, me lo dicen. Y me voy. Sin indemnización. Si mañana dicen que es un inútil, me voy. No solo una persona, tendría que ser más. Si la DFB dice que es un inútil, me voy. Si se portan mal y no dejan en paz a mi familia, me voy”.

Además, agregó que al finalizar su contrato se retirará definitivamente del fútbol: "Jürgen Klopp no tiene una carrera después de la selección nacional. Idealmente, este es el punto culminante de mi carrera".

La palabra de los dirigentes alemanes

“Pocas personas encarnan la pasión, la autenticidad y la capacidad de inspirar a los demás como Jürgen Klopp. Tras la dimisión de Julian Nagelsmann, fue nuestra primera opción indiscutible para dirigir a la selección alemana, por lo que hicimos todo lo posible por ficharlo”, reconoció el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf.

Jürgen Klopp (centro-derecha), posa junto al presidente de la DFB, Bernd Neuendorf (izquierda), el director deportivo de la selección masculina de la DFB, Rudi Völler (centro-izquierda), y el vicepresidente Hans-Joachim Watzke (derecha),

“Jürgen es uno de los mejores entrenadores del mundo. Consigue que sus jugadores mejoren y tiene una notable capacidad para inspirar, liderar y unir a la gente”, agregó Hans-Joachim Watzke, vicepresidente primero de la DFB.