Caos en Ceuta: España refuerza la frontera tras una nueva avalancha de inmigrantes desde Marruecos

La Policía Nacional española desplegó unidades antidisturbios para contener el ingreso por mar y a pie a través del espigón del Tarajal. Mientras la crisis se intensifica, las fuerzas políticas locales reclamaron el cierre de la frontera.

La presión migratoria volvió a aumentar este jueves en Ceuta , donde las fuerzas de seguridad de España desplegaron un amplio operativo para contener el ingreso de cientos de personas que accedieron a territorio español por distintos puntos de la frontera con Marruecos .

A los inmigrantes que alcanzaron la costa ceutí por vía marítima se sumaron decenas de personas que lograron rodear el espigón del Tarajal y entrar caminando, una situación que obligó a reforzar el dispositivo policial para evitar que se dispersaran por la ciudad.

Ante el incremento de los ingresos, la Policía Nacional española movilizó unidades antidisturbios en el paso fronterizo del Tarajal. Los agentes, equipados con cascos, escudos y material para el c ontrol de disturbios , se posicionaron en la salida del paso fronterizo con el objetivo de impedir que quienes conseguían atravesar el perímetro continuaran avanzando hacia el interior de Ceuta.

El operativo incluyó la formación de un cordón policial para interceptar a los inmigrantes apenas ingresan a territorio español y frenar los intentos de fuga hacia distintos barrios de la ciudad.

Las fuerzas de seguridad concentraron sus esfuerzos en impedir que los recién llegados alcanzaran zonas urbanas como Los Rosales o El Príncipe , donde durante las primeras horas de la jornada ya se habían registrado carreras de numerosos migrantes tras cruzar la frontera.

El refuerzo del dispositivo llegó después de que, durante buena parte de la mañana, decenas de personas consiguieran superar simultáneamente el entorno del espigón del Tarajal, una situación que volvió a poner en evidencia la presión sobre el sistema de control fronterizo.

Mientras tanto, del lado marroquí permanecía concentrada una gran cantidad de personas esperando la oportunidad para cruzar hacia Ceuta y al territorio español.

La Asamblea de Ceuta pidió cerrar la frontera y desplegar al Ejército

La persistencia de la crisis llevó a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta a reclamar al Gobierno español la declaración de la emergencia nacional, al considerar que la situación supera la capacidad de respuesta habitual.

Además, los representantes políticos solicitaron un refuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el despliegue del Ejército para garantizar la protección de la frontera y el cierre temporal del paso fronterizo del Tarajal.

En medio del agravamiento de la situación, el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, anunció una visita a Ceuta para este viernes.

El objetivo del viaje será evaluar sobre el terreno la evolución de la crisis migratoria, que continúa intensificándose con el correr de las horas, y supervisar el funcionamiento del operativo desplegado en la frontera entre España y Marruecos.