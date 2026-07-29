Donald Trump amenazó nuevamente a Irán: "Les vamos a dar una buena paliza" + Agregar ámbito en









El presidente de EEUU volvió a escalar la tensión con Irán tras el ataque con misiles contra tropas estadounidenses en Jordania y prometió una dura represalia. Sus declaraciones, sumadas a la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas sin cambios, profundizaron la caída de Wall Street y dispararon el precio del petróleo.

El Brent superó los u$s88 por barril, mientras los mercados reaccionaron con pérdidas ante el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente y la cautela de la FED.

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó a Irán este miércoles, al asegurar que iban a "hacerlos mierda", luego de que la nación persa lanzara una ofensiva contra las tropas estadounidenses en Jordania. Las declaraciones repercutieron negativamente en Wall Street.

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"Les vamos a golpear con fuerza, les vamos a dar una buena paliza", citó el periodista de Fox News, Trey Yingst. El corresponsal agregó que el CENTCOM (Mando Central de los EEEU) va a responder a lo que Trump describió describió como "un ataque por sorpresa".

El mandatario norteamericano "afirma que las fuerzas estadounidenses dispusieron de apenas unos minutos para derribar estos misiles balísticos iraníes que se aproximaban", amplió Yingst, agregando que el inquilino de la Casa Blanca señaló que ha revisado el vídeo del derribo. subrayó, "Fueron las fuerzas estadounidenses las que llevaron a cabo esta operación para defender esa zona", según recogió RT.

El martes, CENTCOM confirmó que Irán lanzó un "ataque sorpresa" con misiles balísticos contra sus bases militares en Oriente Medio, todos los cuales, según su versión, habrían sido interceptados.

Wall Street cierra a la baja luego de las amenazas de Trump y de que la FED no hiciera cambios en las tasas de interés Con la suba del precio del petróleo y la caída de las acciones tecnológicas, Wall Street volvió a cerrar en rojo, en una jornada marcada por la incertidumbre sobre los próximos pasos de la Reserva Federal (FED) para contener la inflación. Según informó AP, el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente volvió a impactar de lleno en los mercados financieros.

El índice S&P 500 cayó 1,5% este miércoles, luego de haber logrado borrar momentáneamente una baja inicial del 1,2%. Por su parte, el Dow Jones retrocedió 2,2%, mientras que el Nasdaq Composite perdió 1,7%. Las mayores caídas estuvieron concentradas en el sector tecnológico, con fuertes retrocesos para Nvidia, Micron Technology y AMD, tres de las compañías que habían liderado las ganancias impulsadas por el auge de la inteligencia artificial en los últimos meses. En paralelo, el precio internacional del petróleo volvió a dispararse. El barril de Brent trepó 7,3% y cerró por encima de los u$s88, una reacción que los mercados atribuyen a la creciente tensión militar en Medio Oriente. Según AP, el repunte del crudo volvió a alimentar los temores de una mayor presión inflacionaria y de un escenario económico más incierto.