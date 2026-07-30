Ceuta, desbordada por la ola migratoria: piden declarar la emergencia por colapso en la ciudad

Joaquín Sánchez - El País

La ciudad autónoma española de Ceuta atraviesa una nueva crisis migratoria y su presidente, Juan Jesús Vivas, reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez que declare la emergencia nacional para hacer frente al fuerte aumento de llegadas desde Marruecos. Según las autoridades locales, alrededor de 1.500 personas ingresaron en la última semana, una cifra que desbordó la capacidad de los centros de acogida y del sistema de protección de menores.

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Vivas advirtió que la situación constituye una "emergencia humanitaria y social" y solicitó la implementación de un mando único para coordinar la respuesta de las distintas administraciones. También pidió reforzar el control fronterizo y revisar el marco legal para agilizar la gestión de los ingresos irregulares.

Nueva crisis migratoria en España: Ceuta reclama la emergencia tras la llegada masiva de migrantes Sin embargo, el Ministerio del Interior descartó la posibilidad de declarar la emergencia nacional. El Ejecutivo explicó que la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil no contempla los flujos migratorios como supuesto habilitante para activar ese mecanismo, reservado para catástrofes naturales, accidentes tecnológicos y otras emergencias de protección civil. Aun así, confirmó el refuerzo de los dispositivos de seguridad y asistencia humanitaria y anunció que el ministro Fernando Grande-Marlaska viajará a Ceuta para seguir de cerca la situación.

La presión migratoria reavivó el debate sobre el control de la frontera entre Marruecos y el enclave español. Las autoridades locales advirtieron que, de mantenerse el ritmo de llegadas, la crisis podría alcanzar una magnitud similar a la registrada en mayo de 2021, cuando miles de personas ingresaron en pocos días. Mientras tanto, continúan los intentos de cruce por mar y a nado, en un operativo que mantiene movilizadas a la Guardia Civil y a los servicios de rescate.

El Presidente difundirá los detalles de la reforma del Banco Central en un mensaje grabado junto a Luis Caputo y Santiago Bausili. El Gobierno busca despejar dudas sobre la continuidad de las autoridades monetarias. Joaquín Sánchez - El País Miles de migrantes cruzan a pie hacia el enclave español de Ceuta, Miles de migrantes cruzaban a pie hacia el enclave español de Ceuta, en el norte de África, tras saltar la valla que marca la frontera con Marruecos, según informó el jueves la agencia estatal de noticias española EFE. Allí se vio a cientos de jóvenes trepando por la valla de seguridad, que en ese momento no estaba vigilada por la policía, y entrando en Ceuta, mientras los miembros de la fuerza auxiliar marroquí encargados de la seguridad sobre el terreno se retiraban a medida que los jóvenes pasaban.

Las imágenes a las que tuvo acceso Reuters mostraban a algunos de los migrantes gritando "Viva España" al entrar en el territorio. El cruce masivo coincidió con la llegada de más de 1500 migrantes que entraron a nado en la ciudad durante la semana pasada, según las autoridades regionales. Ceuta, junto con Melilla —la otra ciudad autónoma española situada en el norte de África—, representa la única frontera terrestre de la Unión Europea con África. Ambas ciudades registran periódicamente aumentos de los intentos de entrada de migrantes que buscan llegar a Europa. El jueves por la mañana, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, había instado al Gobierno central a declarar la emergencia nacional ante estas llegadas masivas.

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