Pedro Sánchez afirmó que España comienza a salir de la peor etapa de los incendios

El presidente español sostuvo que el avance de los bomberos permitió mejorar la situación, aunque advirtió que la ola de calor complicará las tareas de extinción.

España enfrenta una de las temporadas de incendios forestales más severas de los últimos años.

El presidente de España, Pedro Sánchez, aseguró que el país comienza a superar la etapa más crítica de los incendios forestales , aunque advirtió que todavía quedan jornadas de alta complejidad por delante. Mientras continúan los focos activos en varias provincias, una nueva ola de calor amenaza con complicar las tareas de extinción y aumentar el riesgo de nuevos incendios.

Durante la conferencia de prensa posterior al último Consejo de Ministros antes del receso estival, Pedro Sánchez sostuvo que el panorama empieza a mostrar señales de mejora gracias al trabajo desplegado por los equipos de emergencia.

El mandatario remarcó que la labor de los bomberos permitió modificar el escenario de los incendios y afirmó: "Estamos cambiando las tornas y por tanto podemos empezar a ver" la luz al "final del túnel en la lucha contra estos incendios, con todas las precauciones y efectivamente en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan" .

No obstante, evitó dar por controlada la situación y remarcó que las próximas horas seguirán siendo determinantes para evitar que los focos vuelvan a expandirse.

Las llamas continúan activas en distintas provincias mientras una nueva ola de calor amenaza con complicar las tareas de extinción.

El jefe del Ejecutivo español alertó que las condiciones meteorológicas volverán a jugar en contra de los equipos de emergencia . Según explicó, a partir del miércoles el país afrontará una nueva ola de calor que dificultará el combate contra las llamas.

En ese sentido, señaló que el incremento de las temperaturas "evidentemente va a dificultar las labores de extinción y también elevará los riesgos de incendios a lo largo y ancho de nuestro país", por lo que llamó a mantener la máxima precaución.

Actualmente, las provincias de Ávila, Madrid, Toledo y Castellón continúan enfrentando importantes incendios forestales. De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, las llamas ya arrasaron más de 77.000 hectáreas y provocaron la evacuación preventiva de 63.000 personas.

Críticas al negacionismo climático

Además de referirse a la situación de los incendios, Sánchez aprovechó su intervención para insistir en la relación entre estos fenómenos extremos y la emergencia climática.

El presidente aseguró que "El negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática" y agregó que "negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara, al contrario, nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población mucho más insegura".

En esa línea, defendió que su administración convirtió la lucha contra la emergencia climática en una prioridad, al tiempo que cuestionó los recortes destinados a políticas ambientales. "Es evidente que la emergencia climática mata", sostuvo, antes de criticar "que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación", en una referencia a las regiones administradas por gobiernos de derecha.

España, uno de los países más descentralizados de Europa, delega la gestión de emergencias como los incendios forestales en los gobiernos regionales, que pueden solicitar apoyo al Ejecutivo nacional cuando la magnitud de los siniestros lo requiere, como ocurrió con los grandes focos registrados en Madrid, Ávila y Toledo.